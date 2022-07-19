Американский эсминец вошел в порт напротив Кронштадта. На его борту может находиться до 56 крылатых «Томагавков»

Ракетный эсминец ВМС США USS Arleigh Burke вошел в порт Хельсинки. Об этом 19 июля сообщило американское посольство в Финляндии.
«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — говорится в сообщении.
«Всегда здорово побывать в Хельсинки! Спасибо за очередной теплый прием!» — добавил, в свою очередь, Шестой флот США.
Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 («Стандарт-2») и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC. Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой «Иджис». Он может нести до 56 ракет «Томагавк».
В 2017 году американцы подобным шагом подпортили настроение петербуржцам, когда за несколько дней до 9 мая российские военные корабли спешно покинули Кронштадт и ушли в Балтийское море встречать эсминец USS Carney (DDG-64), вошедший в Гданьский залив. Остается только гадать, связан ли нынешний визит заокеанских гостей с предстоящим Днем ВМФ.
Отметим, что сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.