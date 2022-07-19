    Пробки

    4/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Американский эсминец вошел в порт напротив Кронштадта. На его борту может находиться до 56 крылатых «Томагавков»

    9934
    24 комментария

    Ракетный эсминец ВМС США USS Arleigh Burke вошел в порт Хельсинки. Об этом 19 июля сообщило американское посольство в Финляндии.

    «С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — говорится в сообщении.

    «Всегда здорово побывать в Хельсинки! Спасибо за очередной теплый прием!» — добавил, в свою очередь, Шестой флот США.

    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51)
    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51)Фото: Посольство США в Финляндии
    ПоделитьсяПоделиться

    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 («Стандарт-2») и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC. Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой «Иджис». Он может нести до 56 ракет «Томагавк».

    В 2017 году американцы подобным шагом подпортили настроение петербуржцам, когда за несколько дней до 9 мая российские военные корабли спешно покинули Кронштадт и ушли в Балтийское море встречать эсминец USS Carney (DDG-64), вошедший в Гданьский залив. Остается только гадать, связан ли нынешний визит заокеанских гостей с предстоящим Днем ВМФ.

    Отметим, что сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51)
    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51)Фото: Посольство США в Финляндии

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 24

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close
    close