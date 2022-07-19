Евросоюз добавляет новые санкции: новости вокруг спецоперации за 19 июля

Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза встретились 18 июля и приняли решение о новых санкциях против России Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 19 июля.

Музыкантам запретили политические высказывания Российские организаторы концертов начали вносить в контракты с артистами запрет на любые политические заявления со сцены, а также использование символики Украины. Об этом сообщает издание РБК. Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI (привозило в Россию, в частности, Rammstein, Оззи Осборна, устраивало выступления «Арии», «Алисы» и др.). Директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил изданию, что такая практика в последние месяцы носит массовый характер и касается почти всех крупных мероприятий.

Размер штрафа, как правило, зависит от конкретной группы и может даже кратно превышать гонорар, уточняет один из источников РБК. Ранее сообщалось, что ряд артистов из-за своих высказываний попали в список тех, чьи выступления «нежелательны». Против некоторых музыкантов уже возбуждены дела. В Санкт-Петербурге за дискредитацию российской армии будут судить лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, а в Екатеринбурге по аналогичной статье — фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина.

Верховная рада одобрила увольнение высокопоставленных украинских силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский утром внес в парламент страны проект постановления об увольнении Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины и Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора. На заседании в тот же день Верховная рада отправила обоих в отставку. Напомним, накануне Владимир Зеленский отстранил этих силовиков от работы. Причиной, по словам президента, стало то, что в отношении работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности.

Новые санкции Евросоюза Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о решении Евросоюза усилить санкции против России. Оно было принято в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник. — Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек, — цитирует главу МИД Франции РИА Новости.

Конкретные имена из нового санкционного списка пока не были озвучены.

Ожидается, что 20 июля ЕС расширит персональные санкции в отношении мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, байкера Александра «Хирурга» Залдастанова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Состоялся обмен телами погибших В Запорожской области состоялся обмен телами погибших российских и украинских военных по формуле «45 на 45», сообщило РИА Новости со ссылкой на члена подконтрольной России администрации региона Владимир Рогов. Информацию подтвердили и в Министерстве реинтеграции Украины.

Евросоюз ослабит санкции против российских банков Смягчение коснется только некоторых финансовых учреждений, в числе которых ВТБ, «Совкомбанк», ВЭБ.РФ, «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» и Новикомбанк. Речь идет о разморозке банковских активов, пишет Reuters. Это же касается Сбербанка, активы которого Евросоюз планирует заморозить, исключая ресурсы, необходимые для торговли продовольствием. Деньги будут разморожены после того, как будет установлено, что они необходимы для закупки, импорта или транспортировки пищевой продукции, в том числе пшеницы. Также ЕС собирается облегчить экспорт продуктов из российских портов.

Жена президента Украины выступит в американском конгрессе Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в США по приглашению Джилл Байден — жены президента Соединенных Штатов. Первая леди Украины уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Агентства по международному развитию Самантой Пауэр. На 20 июля запланировано выступление Зеленской в американском конгрессе.