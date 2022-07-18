Европа по цене Калининграда. Куда дешево улететь в летний отпуск через Хельсинки и Таллин

В сезон летних отпусков цены на прямые авиаперелеты из России бьют все рекорды. Даже в Турцию лететь через Финляндию и Эстонию выгоднее как минимум вдвое. А таких цен на европейские направления вы не видели с начала пандемии.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться





Открытие сухопутных границ поможет жителям Северной столицы существенно сэкономить на летнем отпуске. «Фонтанка» сопоставила цены на авиабилеты в первую неделю августа из Петербурга с вылетами из Хельсинки и Таллина. И подобрала варианты для тех, кого не смущает поездка с пачкой наличных.



Этим летом вариантов, куда можно улететь из Петербурга в летний отпуск, осталось не так много. После закрытия европейского неба для российских авиакомпаний и ухода из России иностранных перевозчиков из массовых зарубежных направлений, по сути, на ум приходит одна Турция.



Турция

К примеру, перелет на борту Turkish Airlines из Петербурга в Анталью в начале августа обойдется в 98 тысяч рублей туда-обратно. Чуть ниже цены у «Аэрофлота», но добираться придется с пересадками. Так, рейс до Антальи и обратно через Сочи стоит 82 тысячи рублей, в Бодрум — 75,6 тысячи рублей, также через Сочи. Причем по такой цене осталось всего пара мест. Ближе к датам вылета стоимость может вырасти еще сильнее. Если из Турции лететь на Кипр, в Хорватию или в Грецию, цену можно смело умножать на два.



AirSerbia при поиске билетов на начало августа просто сообщает лаконичное «распродано».

Доступнее билеты в страны постсоветского пространства. В Баку «Аэрофлотом» можно улететь через Москву за 44 тысячи рублей туда-обратно. В Ереван из Северной столицы прямой перелет в обе стороны стоит 61,4 тысячи рублей, через Москву — 42,4 тысячи рублей.

Но и это существенно дороже, чем путешествия внутри страны. К примеру, билеты Петербург — Сочи «Аэрофлота» на начало августа можно купить за 22,5 тысячи рублей. До Калининграда и обратно можно добраться «Победой» за 11,2 тысячи рублей, «Аэрофлотом» — за 20,2 тысячи.



Однако у тех, кто пока не готов к курортному импортозамещению, появилась новая возможность. После снятия ковидных ограничений на пересечение сухопутной границы жители Северной столицы снова могут воспользоваться аэропортами Хельсинки, Таллина и Риги как транзитными хабами — при условии, что у путешественников есть шенгенская виза.

К примеру, из Хельсинки в Анталью и обратно можно улететь всего за 390 евро на борту Sun Express. По реальному курсу обменников это 26,5 тыс. рублей. Однако у билетных агрегаторов, например tutu.ru, kupibilet.ru и других (а именно через них придется покупать в условиях блокировки карт), те же билеты стоят чуть больше 20 тысяч рублей.



Из Таллина в начале августа перелет обойдется примерно в ту же сумму — 20 тысяч рублей, если покупать через агрегатор. При этом на сайте самого Sun Express есть варианты от 300 евро туда-обратно.

Другая Европа



Если смотреть на другие страны, где принимают карты «Мир», то через Таллин можно улететь в Кутаиси и обратно за 436 евро с помощью WizzAir (цена на агрегаторах 27,8 тысячи рублей). Напомним, у России прямого авиасообщения с Грузией сейчас нет.

На Кипр можно добраться из Риги на борту RyanAir. Билет в обе стороны обойдется в 528 евро (цена на агрегаторах 33 тысячи рублей).



Для тех, кого не смущает перспектива путешествовать с пачкой наличных, вариантов еще больше. Самый дешевый курортный вариант, который удалось найти «Фонтанке» на первую неделю августа, — это хорватский Задар. Билеты RyanAir из Хельсинки и обратно стоят всего 152 евро (9,5 тысячи рублей на агрегаторах). Также сравнительно дешево можно из столицы Суоми съездить в испанский Аликанте (500 евро в обе стороны у RyanAir). За 477 евро той же авиакомпанией можно улететь из Хельсинки в Милан и вернуться обратно, а оттуда на поезде — в любое место на побережье Италии.



Из Таллина перелеты в Испанию и Италию обойдутся дешевле. Билеты RyanAir в Барселону и обратно можно найти за 387 евро. WizzAir доставит в Милан за 271 евро, в Рим — за 180 евро. Также из столицы Эстонии можно добраться до Мальты: билет RyanAir в обе стороны — 418 евро.

Рейсов в Грецию из Таллина и Хельсинки у популярных лоукостеров нет. Но, к примеру, из столицы Финляндии билеты туда-обратно до Родоса от FinnAir стоят 362 евро (на агрегаторах 29,7 тысячи рублей). Из Риги можно улететь на Крит прямым рейсом RyanAir за 394 евро (на агрегаторах 26 тысяч рублей).



Впрочем, к любому билету нужно добавлять стоимость поездки до соседнего государства: в среднем билеты на автобус до Таллина обойдутся от 35 евро, до Хельсинки — от 44 евро. Если вы решили лететь лоукостером, за дополнительный багаж и ручную кладь тоже придется доплатить.

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Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

