Адвокат вложила в УК почти 900 тысяч рублей и отправила под арест следователя полиции Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца заключил под стражу сотрудницу полиции по делу о коррупции. Рукият Расулова настаивает, что стала жертвой оговора.
Об аресте Расуловой 15 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Старшему следователю отдела расследований из Центрального УМВД вменяют получение крупной взятки. Предполагается, что она решила обогатиться, пока искала мошенников среди сотрудников микропредприятия.
Согласно материалам, днём 13 июля Расулову в следственном управлении в переулке Крылова навестила адвокат, представляющая интересы одного из свидетелей, успевшего поучаствовать в оперативном эксперименте, и передала 895 тысяч рублей. Столько якобы стоила гарантия того, что клиент юриста не сменит статус по уголовному делу.
В тот же день старшего следователя задержали. Обвинение ей пока не предъявлено, сама она вину не признаёт. По словам Расуловой и её защитника, на полицейскую наговаривают свидетели, заинтересованные в исходе уголовного дела.
Сторона защиты просила суд отнестись к сотруднице полиции мягче и подкрепляла это положительными характеристиками Расуловой. Суд не внял, женщину отправили в следственный изолятор до 12 сентября.