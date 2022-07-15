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    Адвокат вложила в УК почти 900 тысяч рублей и отправила под арест следователя полиции Петербурга

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    Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца заключил под стражу сотрудницу полиции по делу о коррупции. Рукият Расулова настаивает, что стала жертвой оговора.

    Об аресте Расуловой 15 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Старшему следователю отдела расследований из Центрального УМВД вменяют получение крупной взятки. Предполагается, что она решила обогатиться, пока искала мошенников среди сотрудников микропредприятия.

    Согласно материалам, днём 13 июля Расулову в следственном управлении в переулке Крылова навестила адвокат, представляющая интересы одного из свидетелей, успевшего поучаствовать в оперативном эксперименте, и передала 895 тысяч рублей. Столько якобы стоила гарантия того, что клиент юриста не сменит статус по уголовному делу.

    В тот же день старшего следователя задержали. Обвинение ей пока не предъявлено, сама она вину не признаёт. По словам Расуловой и её защитника, на полицейскую наговаривают свидетели, заинтересованные в исходе уголовного дела.

    Сторона защиты просила суд отнестись к сотруднице полиции мягче и подкрепляла это положительными характеристиками Расуловой. Суд не внял, женщину отправили в следственный изолятор до 12 сентября.

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