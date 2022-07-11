В Петербурге рой пчел облепил трансформаторную будку. Пчеловод уверен, что их конец близок

В Приморском районе Петербурга щиток трансформатора рядом с остановкой общественного транспорта облюбовал рой пчёл. На перекрестке их заметили накануне вечером, и за сутки количество насекомых успело значительно уменьшиться.



Изначально фотографии роя на углу Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта опубликовали в группе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб». В комментариях местная жительница написала, что уже жаловалась на проблему на портале «Наш Санкт-Петербург», но с насекомыми разбираться не стали. «Жуткая картина. Они так и роятся около. Главное, что это около остановки. Не знаю, куда ещё написать», — поделилась своими переживаниями участница группы.