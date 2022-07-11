В Петербурге рой пчел облепил трансформаторную будку. Пчеловод уверен, что их конец близок

В Приморском районе Петербурга щиток трансформатора рядом с остановкой общественного транспорта облюбовал рой пчёл. На перекрестке их заметили накануне вечером, и за сутки количество насекомых успело значительно уменьшиться.
Изначально фотографии роя на углу Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта опубликовали в группе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб». В комментариях местная жительница написала, что уже жаловалась на проблему на портале «Наш Санкт-Петербург», но с насекомыми разбираться не стали. «Жуткая картина. Они так и роятся около. Главное, что это около остановки. Не знаю, куда ещё написать», — поделилась своими переживаниями участница группы.
Спустя сутки часть пчел все ещё осталась сидеть на щитке. «Я как пчеловод приехал туда с пылесосом и думал забирать рой целиком, но матки не увидел и оставил все как есть», — рассказал «Фонтанке» участник этого же обсуждения, который попытался спасти насекомых.
Он предположил, что кто-то опередил его и успел забрать насекомых: «Возможно, что рой забрали действительно вместе с маткой, а это вернулись на запах те пчелы, которые искали более подходящее жилище и летали вокруг. За сутки их дождь побил, под столбом было, наверное, полсотни пчел. Все оставшиеся погибнут, потому что у них закончится мед, который у них есть внутри зобиков (служит для хранения пищи. — Прим. ред.)».
В администрации Приморского района на звонки «Фонтанки» не ответили.