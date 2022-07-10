В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом

За сутки в Петербурге выявили 277 новых случаев коронавируса, что на 9 больше, чем днем ранее, следует 10 июля из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Последний раз приблизительно на этом уровне заболеваемость в городе была в конце мая.
Летальную статистику пополнили 6 петербуржцев, выздоровели — 182 человека. Количество госпитализаций сократилось со вчерашних 64 до 42 человек.
В целом по России количество новых случаев заражения немного снизилось, хоть и продолжает оставаться достаточно высоким — за сутки заболели 3 398 человек. Выздоровели — 2 496 человек, умерли — 39 заболевших. Впервые с 16 апреля 2020 года в стране зарегистрировали менее 40 смертей в сутки.
Аналогичная ситуация в Москве, где выявили 574 заболевших. Количество новых случаев в столице за неделю выросло на 2 985, что стало максимумом с конца апреля.