Огни победы. Факелы Ростральных колонн зажгли в честь триумфа «Зенита»

Город поздравил футболистов «Зенита» с победой над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России. Сотрудники «ПетербургГаза» по распоряжению губернатора Александра Беглова зажгли факелы на Ростральных колоннах.
Погаснут факелы в 3 часа ночи, уточнили «Фонтанке» в «ПетербургГазе». А пока предлагаем насладиться явлением, которое можно увидеть только в городе на Неве.
«Третий раз подряд наши спортсмены завоевали высокий спортивный трофей – Суперкубок страны. Эта победа – результат упорных тренировок, таланта и спортивного мастерства футболистов, слаженной работы тренерского штаба», – цитирует Беглова пресс-служба Смольного.
Обычно огни на колоннах горят в честь важнейших для города дат и событий (например, Дня города или Дня Победы). Так было и в конце апреля, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.