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    Огни победы. Факелы Ростральных колонн зажгли в честь триумфа «Зенита»

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    Город поздравил футболистов «Зенита» с победой над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России. Сотрудники «ПетербургГаза» по распоряжению губернатора Александра Беглова зажгли факелы на Ростральных колоннах.

    Погаснут факелы в 3 часа ночи, уточнили «Фонтанке» в «ПетербургГазе». А пока предлагаем насладиться явлением, которое можно увидеть только в городе на Неве.

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    «Третий раз подряд наши спортсмены завоевали высокий спортивный трофей – Суперкубок страны. Эта победа – результат упорных тренировок, таланта и спортивного мастерства футболистов, слаженной работы тренерского штаба», – цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

    Обычно огни на колоннах горят в честь важнейших для города дат и событий (например, Дня города или Дня Победы). Так было и в конце апреля, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.

    Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла на «Газпром Арене» 9 июля. Игра завершилась победой петербургского клуба со счетом 4:0. Отличились Иван Сергеев (29 минута), Малком (34), Вендел (46) и Кассьерра (90). О том, как сине-бело-голубые завоевали седьмой Суперкубок в своей истории, читайте в головокружительном репортаже «Фонтанки».

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