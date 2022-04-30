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    Петербург сменил цвета в честь победы «Зенита»

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    3 комментария
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Городские достопримечательности и небоскреб сменили подсветку в честь досрочного чемпионства футбольного клуба «Зенит». Зажглись и Ростральные колонны.

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    Символизма вечером 30 апреля добавили Дворцовому мосту — он стал сине-бело-голубым. В таких же оттенках можно увидеть Лахта Центр. Кроме того, оттенки команды Сергея Семака видны на Большом проспекте Петроградской стороны.

    автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Центр города кроме моста украшает огонь Ростральных колонн.

    Фото: Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль / telegram
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    «Зенит» оформил чемпионство в матче с «Локомотивом». Это четвертая подряд победа в чемпионате России и девятая в истории клуба.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль / telegram

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    nastya1201
    С чемпионством, сине-бело-голубые! Ура!
    DH_
    Насколько же упороты и наглухо отбиты...
    Савва Морозов
    "команды Сергея Семака"(с) - может команды Алексея Миллера?
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