Петербург сменил цвета в честь победы «Зенита»

Городские достопримечательности и небоскреб сменили подсветку в честь досрочного чемпионства футбольного клуба «Зенит». Зажглись и Ростральные колонны.
Символизма вечером 30 апреля добавили Дворцовому мосту — он стал сине-бело-голубым. В таких же оттенках можно увидеть Лахта Центр. Кроме того, оттенки команды Сергея Семака видны на Большом проспекте Петроградской стороны.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Центр города кроме моста украшает огонь Ростральных колонн.
«Зенит» оформил чемпионство в матче с «Локомотивом». Это четвертая подряд победа в чемпионате России и девятая в истории клуба.