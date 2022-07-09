«Не лучшее время, чтобы оставаться в «Зените». Юри Алберто объяснил, почему вернулся в Бразилию

Бразилец Юри Алберто, который этим летом на правах аренды перешел из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал, почему решил вернуться на Родину. По мнению спортсмена, сейчас «не лучшее время» для продолжения карьеры в России.



«Решение вернуться в Бразилию было непростым. В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Мало где есть столько талантов, как в Бразилии. Хорошо быть рядом с семьёй. Я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените» из-за того, что происходит. Я хотел быть рядом с семьёй, с дочерью», — сказал он (цитата по «Чемпионату»).

