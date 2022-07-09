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    «Не лучшее время, чтобы оставаться в «Зените». Юри Алберто объяснил, почему вернулся в Бразилию

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    6 комментариев

    Бразилец Юри Алберто, который этим летом на правах аренды перешел из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал, почему решил вернуться на Родину. По мнению спортсмена, сейчас «не лучшее время» для продолжения карьеры в России.

    «Решение вернуться в Бразилию было непростым. В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Мало где есть столько талантов, как в Бразилии. Хорошо быть рядом с семьёй. Я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените» из-за того, что происходит. Я хотел быть рядом с семьёй, с дочерью», — сказал он (цитата по «Чемпионату»).

    29 июня «Зенит» объявил о том, что Алберто уйдет в аренду в бразильский «Коринтианс», а взамен в Петербург приедут вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Также сине-бело-голубые усилились нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой и его одноклубником защитником Родригао.

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    Комментарии 6

    sektor709 Июл 2022 в 14:35
    Да ладно. Просто не выдержал конкуренции и уровень футбола не очень высокий оказался.
    +0-0
    Эд Хэммет09 Июл 2022 в 13:57
    Не лучшее время, чтобы оставаться в России. И это касается прежде всего русских спортсменов. Пример Федотова - урок для многих.
    +0-0
    hal900009 Июл 2022 в 13:19
    Опять одни легионеры...да оно и понятно...с нашей школы воспитанники после первой зарплаты напиваются и то табуреткой кого..то с женой разводиться..то ещё чего..короче лишь бы не работать..парадом за мячиком не бегать...
    +0-0
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