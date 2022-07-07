В «Зенит» официально перешёл второй новичок из «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе бразильского центрального защитника «Сочи» Родригао. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 7 июля, контракт с игроком подписан по схеме «3+1». Теперь в составе сине-бело-голубых будет восемь футболистов из Бразилии.
Родригао родился 11 сентября 1995 года в столице Бразилии, Бразилиа. Игрок является воспитанником «Атлетико Минейро». Летом 2021-го он оказался в «Сочи».
По итогам сезона-2021/22 Родригао вошел в список 33 лучших. Бразилец — первый номер среди левых центральных защитников.
Ранее из «Сочи» в «Зенит» перешёл колумбийский нападающий Матео Кассьерра.