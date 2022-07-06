«Хотелось попробовать себя в команде-чемпионе». «Зенит» представил новичка из Колумбии Матео Кассьерру

Футбольный клуб «Зенит» презентовал новичка — нападающего Матео Кассьерру. 25-летний колумбиец получил игровую футболку с номером «30» и пообщался с журналистами во флагманском магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.

«Чувствую, что с каждым днём готовность становится лучше. Над многим ещё надо поработать. Не могу сказать, что готов на 100%. Отдаюсь работе. Гол в ворота «Црвене Звезде» (в товарищеском матче, который прошел в Сочи 3 июля. — Прим. ред .) придаст мне уверенности, я верю в свои силы. Я хорошо провёл прошлый сезон. Надеюсь, этот будет ещё лучше», — заявил Кассьерра.

Также он объяснил, почему не воспользовался разрешением УЕФА на временную приостановку контракта и не уехал из России. Напомним, что из-за этого «Зенит» остался минимум на один сезон без одного из своих футболистов — Юри Алберто.



«Я хотел остаться в России, потому что возник интерес со стороны «Зенита». Мне хотелось попробовать себя в команде-чемпионе. Плюс разговор с Барриосом, он убедил меня приехать. Я хочу выиграть с клубом трофеи. И рад остаться в чемпионате, где мне хорошо», — подчеркнул Кассьерра.

