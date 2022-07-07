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    На сайте Госстройнадзора Петербурга появился раздел с информацией о сносе зданий

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    Госстройнадзор Петербурга запустил на своем сайте два новых электронных сервиса с информацией о начале и завершении сноса зданий. Об этом 7 июля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства.

    Реестр уведомлений о планируемом сносе находится здесь. Реестр уведомлений о завершении сноса — здесь.

    «Мы сделали доступной информацию о демонтажных работах», — приводит служба слова начальника ведомства Владимира Болдырева, который напомнил, что зимой стали доступны для просмотра разрешения на ввод в эксплуатацию и разрешения на строительство.

    Оба реестра начали работать даже раньше запланированного срока. В них горожане могут найти информацию о прежнем назначении сносимого здания, адресе объекта и данные о заявителе. В случае если уведомление поступает от физического лица, публикуются только исходные данные документа, так как персональные данные запрещает разглашать законодательство.

    Важный момент: Градостроительный кодекс диктует, что снести здание можно только в случае, если планы по дальнейшей застройке участка отсутствуют. В противном случае снос запрещен без полученного разрешения на строительство.

    За первое полугодие 2022 года ведомство выдало 72 положительных решения о планируемом сносе и 83 — о завершении демонтажных работ.

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