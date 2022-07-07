На сайте Госстройнадзора Петербурга появился раздел с информацией о сносе зданий

Госстройнадзор Петербурга запустил на своем сайте два новых электронных сервиса с информацией о начале и завершении сноса зданий. Об этом 7 июля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства.



Реестр уведомлений о планируемом сносе находится здесь. Реестр уведомлений о завершении сноса — здесь.

«Мы сделали доступной информацию о демонтажных работах», — приводит служба слова начальника ведомства Владимира Болдырева, который напомнил, что зимой стали доступны для просмотра разрешения на ввод в эксплуатацию и разрешения на строительство.