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Смольный покажет горожанам выданные разрешения на строительство в Петербурге

На сайте Госстройнадзора Петербурга любой желающий теперь может ознакомиться с копиями выданных разрешений на строительство. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба госструктуры.

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Ранее в открытом доступе на сайте Госстройнадзора находилась только информация о самом факте выдачи разрешения на строительство, адресе стройки, названии компании-получателя, его ИНН, о продлении или внесении изменений, а также номер документа.

Служба доработала электронный реестр разрешений, и теперь копии документов стали доступны для пользователей сайта Госстройнадзора.

Интересующий документ можно найти в разделе «Для граждан», для этого необходимо только подтвердить, что вы не робот, — после этого станет доступно скачивание файла.

В скором времени такой же доступ появится и к разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию. Ориентировочно опция начнет работать 22 февраля.

Решение о модернизации ведомство приняло из-за запросов пользователей, пояснил глава Госстройнадзора Владимир Болдырев.

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