Смольный покажет горожанам выданные разрешения на строительство в Петербурге

Ранее в открытом доступе на сайте Госстройнадзора находилась только информация о самом факте выдачи разрешения на строительство, адресе стройки, названии компании-получателя, его ИНН, о продлении или внесении изменений, а также номер документа.



Служба доработала электронный реестр разрешений, и теперь копии документов стали доступны для пользователей сайта Госстройнадзора.



Интересующий документ можно найти в разделе «Для граждан», для этого необходимо только подтвердить, что вы не робот, — после этого станет доступно скачивание файла.

