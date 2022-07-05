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    Посетители клуба в центре Петербурга протестовали с унитазом из-за закрытия заведения

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    Двух дебоширов, которые разбили окна в клубе и бросили внутрь унитаз, задержали в Центральном районе Петербурга.

    До утра гуляли в клубе на Фурштатской улице, 58, двое посетителей, 33 и 39 лет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Когда же в 8:30 их попросили покинуть заведение, они оказались сильно недовольны.

    По предварительной информации, выйдя из клуба, они нашли металлический прут и унитаз. Прутом мужчины разбили все три окна в клубе, а унитаз бросили в стеклянную дверь, разбив её.

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    Сотрудники заведения нажали «тревожную» кнопку.

    Сотрудники Росгвардии задержали мужчин и доставили их в 78-й отдел полиции.

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