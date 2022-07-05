Посетители клуба в центре Петербурга протестовали с унитазом из-за закрытия заведения

Двух дебоширов, которые разбили окна в клубе и бросили внутрь унитаз, задержали в Центральном районе Петербурга.

До утра гуляли в клубе на Фурштатской улице, 58, двое посетителей, 33 и 39 лет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Когда же в 8:30 их попросили покинуть заведение, они оказались сильно недовольны.



По предварительной информации, выйдя из клуба, они нашли металлический прут и унитаз. Прутом мужчины разбили все три окна в клубе, а унитаз бросили в стеклянную дверь, разбив её.