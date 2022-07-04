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    «В соответствии с современными реалиями». Миронов предложил переименовать Калининград

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    Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а область — в Балтийский край.

    «Предлагаю переименовать Калининград и повысить статус области», — написал Миронов 4 июля в своем Telegram-канале.

    По его мнению, поменять название Калининграда необходимо в «соответствии с современными реалиями и отечественными традициями». Миронов предлагает названия Владибалтийск и Балтийский край, чтобы стало ясно, что речь идет о крайне западном рубеже России.

    «Разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — добавил он.

    Напомним, в отношении Калининградской области с 18 июня Литва ввела запрет транзита товаров, попавших под западные санкции. В Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

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