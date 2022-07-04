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    Песков рассказал, на что надеется Кремль в связи с запретом транзита в Калининград

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    В Кремле надеются на то, что «возобладает здравый смысл». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет транзита товаров в Калининград.

    «Надеемся на лучшее и обдумываем сценарии на случай худшего развития событий», — добавил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона подготовили и направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву. При этом он отказался пока говорить, о чем именно идет речь.

    Запрет транзита был введен литовской стороной с 18 июня. В ЕС утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

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