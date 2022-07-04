Песков рассказал, на что надеется Кремль в связи с запретом транзита в Калининград

В Кремле надеются на то, что «возобладает здравый смысл». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет транзита товаров в Калининград.



«Надеемся на лучшее и обдумываем сценарии на случай худшего развития событий», — добавил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, что глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона подготовили и направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву. При этом он отказался пока говорить, о чем именно идет речь.