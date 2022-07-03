В Петербурге открыли новый вид на крыши. Показываем, что оттуда можно разглядеть

Новое место, откуда официально можно полюбоваться городом с высоты птичьего полёта, открылось в центре Петербурга. Православный приход собора Владимирской иконы Божией Матери разрешил посещать специально оборудованную смотровую площадку на вершине колокольни. Корреспондент «Фонтанки» побывал там 3 июля.
Сам собор — один из старейших в городе, а его колокольня — одна из самых высоких. Смотровая площадка находится на высоте 41 метр.
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Подняться на колокольню можно только в рамках экскурсии по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00. Запись — в группе смотровой площадки «ВКонтакте».