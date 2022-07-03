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    В Петербурге открыли новый вид на крыши. Показываем, что оттуда можно разглядеть

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    2 комментария

    Новое место, откуда официально можно полюбоваться городом с высоты птичьего полёта, открылось в центре Петербурга. Православный приход собора Владимирской иконы Божией Матери разрешил посещать специально оборудованную смотровую площадку на вершине колокольни. Корреспондент «Фонтанки» побывал там 3 июля.

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    Сам собор — один из старейших в городе, а его колокольня — одна из самых высоких. Смотровая площадка находится на высоте 41 метр.

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Подняться на колокольню можно только в рамках экскурсии по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00. Запись — в группе смотровой площадки «ВКонтакте».

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    Комментарии 2

    27568698204 Июл 2022 в 00:45
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете те/лефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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    26078160104 Июл 2022 в 00:05
    Поп там очень предприимчивый, скорее всего по праву заслужил такое прибыльное место в центре. В церковном саду постоянная торговля пирожками и т. п., а сейчас вообще проходит некая «православная ярмарка» (не исключено, что это от создателей «белорусской ярмарки») – весь сад заставлен ларьками, торгуют коврами и башкирским мёдом, каждый вечер проводят концерты («Юнона» таким макаром скоро не у дел останется).
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