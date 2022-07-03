«Нашли на кораллах всю истерзанную». Жительница Хургады рассказала о второй жертве акулы

Вторая жертва акулы в Хургаде — предположительно, 44-летняя гражданка Румынии. Отдыхающие предполагают, что на неё напала та же акула, от зубов которой погибла австрийка.



Россиянка Жанна, живущая в Египте, 3 июля рассказала «Газете.Ru», что пропажу постоялицы из отеля заметили ещё пару дней назад.



«Вторая женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии», — рассказала она.

