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    «Нашли на кораллах всю истерзанную». Жительница Хургады рассказала о второй жертве акулы

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    4 комментария
    Фото: скрин youtube Vlad Klimin
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    Вторая жертва акулы в Хургаде — предположительно, 44-летняя гражданка Румынии. Отдыхающие предполагают, что на неё напала та же акула, от зубов которой погибла австрийка.

    Россиянка Жанна, живущая в Египте, 3 июля рассказала «Газете.Ru», что пропажу постоялицы из отеля заметили ещё пару дней назад.

    «Вторая женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии», — рассказала она.

    По её словам, трёхдневный запрет на купание фактически не действует.

    «После первой жертвы никто никакие пляжи не закрывал. Я свободно вчера и сегодня плавала. Они, как всегда, хотели это скрыть, но как стало известно про вторую жертву, то зашевелились. Сформировали рабочую группу специалистов, чтобы узнать причины поведения акул. Российское консульство предупредило российских туристов. Особой паники нет, резиденты как купались, так и купаются. Посмотрим, как отреагирует губернатор Красного моря. Туристов терять не хотят, но и ничего для этого не делают», — отметила собеседница издания.

    Её слова подтвердила другая жительница Хургады Людмила: «В отелях людей предупреждают, что купаться небезопасно, но все лагуны заполнены купающимися. Многие туристы испуганы. Но все же большинство ничего не боится. Местные тоже купаются. Резиденты и подавно».

    Как писала «Фонтанка», 1 июля в Хургаде акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии (очевидцы снимали происходящее на видео). Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно ещё об одной погибшей. После нападения в Хургаде на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку. Кроме того, закрыли пляжи — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: скрин youtube Vlad Klimin

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    Комментарии 4

    27568698204 Июл 2022 в 00:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.ж.ите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    Созвездие Лебедя04 Июл 2022 в 00:23
    Давайте завтра об этом дважды и никто больше туда не поедет
    +0-0
    Польза санкций03 Июл 2022 в 23:08
    Акулы тоже хотят жить. А туристы просто встроились в пищевую цепочку.
    +0-0
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    Комментарии
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