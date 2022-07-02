Фильм ужасов наяву. В Египте акула откусила руку и ногу туристке на глазах у других

Трагедией закончился отдых в Хургаде для одной из туристок. Женщина пострадала от укуса акулы, сообщает РИА Новости.



По данным агентства, инцидент произошел в районе Сахль Хашиш. Туристка находилась в воде, когда на нее напала акула. На глазах у других отдыхающих женщина осталась без руки и ноги, а море окрасилось в нехарактерные цвета. Позднее от полученных травм туристка скончалась.

Нападению акулы подверглась жительница Австрии. Из-за трагического инцидента на три дня в этом районе запрещены не только купание, снорклинг и дайвинг, но и рыбалка.