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    Фильм ужасов наяву. В Египте акула откусила руку и ногу туристке на глазах у других

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    Трагедией закончился отдых в Хургаде для одной из туристок. Женщина пострадала от укуса акулы, сообщает РИА Новости.

    По данным агентства, инцидент произошел в районе Сахль Хашиш. Туристка находилась в воде, когда на нее напала акула. На глазах у других отдыхающих женщина осталась без руки и ноги, а море окрасилось в нехарактерные цвета. Позднее от полученных травм туристка скончалась.

    Нападению акулы подверглась жительница Австрии. Из-за трагического инцидента на три дня в этом районе запрещены не только купание, снорклинг и дайвинг, но и рыбалка.

    О нападениях акул на туристов в Египте не было слышно больше 10 лет. В 2010 году было зафиксировано пять нападений. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один – Украины.

    Один из пострадавших тогда – житель Петербурга. В районе Шарм-эль-Шейха акула откусила ему руку.

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