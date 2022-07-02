«Она даже не плакала, а народ уже просто в крик». Очевидец рассказал, как в Хургаде акула откусила женщине ногу и руку

Нападение акулы на человека в Египте снял на видео один из свидетелей. На записи видно, как в воде расползается красное пятно. Слышны крики, даже обрывок фразы на русском языке.



Женщину пытались спасти очевидцы, в том числе русские. Один из них 2 июля рассказал туристическому порталу «Крыша Турдома», что он видел. По его словам, на пирсе было около ста человек — так плотно, что негде было сложить вещи. Кто-то закричал.



«Я даже не обратил внимания, потом слышу — там уже рев поднялся такой. Я осьминога бросил снимать, повернулся и уже смотрю, там просто здоровенная челюсть эту женщину грызет», — рассказывает мужчина.



Женщина, по его словам, пыталась отбиваться от акулы.

«...Но, видно, сначала ногу ей акула откусила, потом руку, и уже на кораллы выкинула, и она уже сидела на кораллах, показывала руку, ногу. У нее шок. Она даже не кричала, не плакала, ничего. И вот народ уже тут просто в крик. Спасатели бегают, ни кругов, ничего нету. Кинуть нечего. Русские догадались шланг кинуть, привязали груз от акваланга, два раза кинули — метров на 7–8, наверное. Буквально две минуты максимум было, и она уже сознание потеряла, прям там на воде легла, просто лежала. И один немец из нашего отеля схватил борд — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борде он к ней уже подплыл. Ну а мы там, сто человек, стояли и орали», — рассказывает очевидец.

