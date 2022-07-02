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    «Она даже не плакала, а народ уже просто в крик». Очевидец рассказал, как в Хургаде акула откусила женщине ногу и руку

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    11 комментариев

    Нападение акулы на человека в Египте снял на видео один из свидетелей. На записи видно, как в воде расползается красное пятно. Слышны крики, даже обрывок фразы на русском языке.

    Женщину пытались спасти очевидцы, в том числе русские. Один из них 2 июля рассказал туристическому порталу «Крыша Турдома», что он видел. По его словам, на пирсе было около ста человек — так плотно, что негде было сложить вещи. Кто-то закричал.

    «Я даже не обратил внимания, потом слышу — там уже рев поднялся такой. Я осьминога бросил снимать, повернулся и уже смотрю, там просто здоровенная челюсть эту женщину грызет», — рассказывает мужчина.

    Женщина, по его словам, пыталась отбиваться от акулы.

    «...Но, видно, сначала ногу ей акула откусила, потом руку, и уже на кораллы выкинула, и она уже сидела на кораллах, показывала руку, ногу. У нее шок. Она даже не кричала, не плакала, ничего. И вот народ уже тут просто в крик. Спасатели бегают, ни кругов, ничего нету. Кинуть нечего. Русские догадались шланг кинуть, привязали груз от акваланга, два раза кинули — метров на 7–8, наверное. Буквально две минуты максимум было, и она уже сознание потеряла, прям там на воде легла, просто лежала. И один немец из нашего отеля схватил борд — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борде он к ней уже подплыл. Ну а мы там, сто человек, стояли и орали», — рассказывает очевидец.

    Как уже писала «Фонтанка», раненая женщина скончалась от потери крови. Это была жительница Австрии. Из-за трагедии в этом районе на три дня запрещены купание, снорклинг, дайвинг и рыбалка.

    О нападениях акул в Египте не было слышно больше 10 лет. В 2010 году зафиксировали сразу пять нападений. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один украинец. Среди пострадавших был житель Петербурга.

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    Комментарии 11

    Alex00002 Июл 2022 в 19:22
    А чего ей было плакать-то? Там страх, болевой шок, гиповолемический шок. Плакать (точнее - орать от боли) она начала бы уже после стола хирургов, если бы выжила. Даже сидя на обезболивающих.
    +0-0
    Джастис02 Июл 2022 в 19:00
    Пишут же в комментариях на Youtube:"Мой парень нырял раньше и был одним из первых, кто увидел акулу! К счастью, акула на него не напала. Он уведомил по крайней мере 3 человек из отеля, но они ему не поверили и сказали, что это был дельфин. Только когда достаточное количество людей увидели акулу, они отреагировали. Мы говорили с немецким парнем, который был в воде рядом с нападением, и, по его словам, когда они вытащили всех из воды, люди запаниковали, а ЗАТЕМ произошло нападение. Парень предположил, что вся эта паника и суета вокруг взбудоражили акулу".
    +0-0
    А202002 Июл 2022 в 18:54
    Ужас. Трагедия.
    +0-0
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    11

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