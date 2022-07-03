Египетские пляжи закрыли после нападения акул на людей, но туристов этим не остановишь

Губернатор египетской провинции Красное море распорядился закрыть пляжи в бухтах Сахл Хашиш и Макади бей. Власти опасаются повторения трагедии 1 июля, когда акулы напали на туристов.

Фото: скрин youtube: Vlad Klimin Поделиться Поделиться





Все водные развлечения и виды спорта на три дня отменены, сообщает 3 июля портал tourdom.ru. Накануне в море вышли лодки с дайверами. Они, по предварительной информации, отправились на север — в сторону Хургады, в 27 километрах от Сахл Хашиш. Там пляжи пока открыты.



В самом Сахл Хашиш некоторые особо смелые туристы продолжают купаться на мелководье. Но многим остался доступен только бассейн, и они сетуют в сетях, что отдых испорчен. Сменить отель, как хотели бы многие, сейчас не получится. Из-за приближающегося праздника Курбан-байрам в отелях Хургады аншлаг: в приморский город приехали на отдых тысячи египтян.

Местные жители в соцсетях дают друг другу советы, как не стать жертвой акулы. Например, рекомендуют не надевать купальники желтого и золотого цвета, чтобы не напоминать тунца — любимое лакомство морской хищницы.

Чаще всего акулы нападают на рассвете и на закате. У них есть один сценарий охоты: они атакуют жертву, отплывают в сторону, нанеся ей какие-то повреждения, чтобы она ослабла. Но при этом в борьбу предпочитают не вступать. Если дать отпор акуле — руками или маской — это резко увеличивает шансы выйти из этой борьбы без очень серьёзных происшествий. Наиболее уязвимые у акулы места — это голова, рострум (клюв) или кончик носа, вокруг глаз, жабры. Удары по этим местам уменьшат её пыл.

Они же вспоминают об аналогичной трагедии, которая произошла несколько лет назад в Шарм-эль-Шейхе. Тогда перед нападением акул в Красном море затонуло судно, перевозившее овец перед мусульманским праздником. Предположительно, после кровавого пиршества морские хищники осмелели и стали подплывать близко к берегу. Некоторое время назад в местной прессе появилась информация о том, что затонуло судно с овцами, которое следовало в Саудовскую Аравию. Поэтому не исключено, что появление акул-убийц связанно с этим.

Первой жертвой акулы стала жительница Австрии. Акула откусила женщине ногу и руку на глазах у сотни туристов. Она скончалась по пути в больницу от шока и потери крови. Туристы отмечают, что на весь район Сахл Хашиш нет ни одной машины скорой помощи, а медперсонал в отелях ничем не может помочь в таких случаях. Раненая женщина около часа дожидалась бригады из Хургады, и, возможно, поэтому ее и не смогли спасти.