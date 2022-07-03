Челюсти-2. От нападения акулы в Хургаде погибли две женщины

После нападения акулы в Хургаде погибла ещё одна женщина. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Египта.
Об этом рассказал и россиянин, снявший акулу на видео, пишет Туристический портал «Крыша ТурДома». По словам очевидца, тело второй погибшей нашли вечером 2 июля. Предположительно туристка была постоялицей соседнего пятизвёздочного отеля.
О первой погибшей — жительнице Австрии — стало известно 2 июля. Акула откусила женщине ногу и руку на глазах у сотни туристов, они снимали происходящее на видео. Женщина умерла не сразу. Сначала она «сидела на кораллах, показывала руку, ногу, <...> даже не кричала, не плакала, ничего». Как передаёт ТАСС, 68-летняя женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу.
О нападениях акул в Египте не было слышно больше 10 лет. А в 2010 году их было целых пять. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один украинец. Среди пострадавших был житель Петербурга.