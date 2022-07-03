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    Челюсти-2. От нападения акулы в Хургаде погибли две женщины

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    5 комментариев

    После нападения акулы в Хургаде погибла ещё одна женщина. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Египта.

    Об этом рассказал и россиянин, снявший акулу на видео, пишет Туристический портал «Крыша ТурДома». По словам очевидца, тело второй погибшей нашли вечером 2 июля. Предположительно туристка была постоялицей соседнего пятизвёздочного отеля.

    О первой погибшей — жительнице Австрии — стало известно 2 июля. Акула откусила женщине ногу и руку на глазах у сотни туристов, они снимали происходящее на видео. Женщина умерла не сразу. Сначала она «сидела на кораллах, показывала руку, ногу, <...> даже не кричала, не плакала, ничего». Как передаёт ТАСС, 68-летняя женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу.

    О нападениях акул в Египте не было слышно больше 10 лет. А в 2010 году их было целых пять. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один украинец. Среди пострадавших был житель Петербурга.

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    Комментарии 5

    Михаил Петров-Водкин03 Июл 2022 в 15:54
    Одна старая советская ракета Х-22, запускаемая с Ту-22М, превосходит по годовому урону для человеческого поголовья всех акул в мире.
    +0-0
    Pilat03 Июл 2022 в 15:44
    Надо туда Макаревича послать.
    Он утверждает, что акулы никогда первыми не нападают на людей.
    Милые- говорит - создания.
    Пусть поплавает.
    +3-1
    СЕРЖ Оs03 Июл 2022 в 15:32
    На самом деле акулы там были всегда, но о нападениях стали сообщать после 2006 года....
    +0-0
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