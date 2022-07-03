Челюсти-2. От нападения акулы в Хургаде погибли две женщины

После нападения акулы в Хургаде погибла ещё одна женщина. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Египта.



Об этом рассказал и россиянин, снявший акулу на видео, пишет Туристический портал «Крыша ТурДома». По словам очевидца, тело второй погибшей нашли вечером 2 июля. Предположительно туристка была постоялицей соседнего пятизвёздочного отеля.

