«Ты меня хорошо слышишь?» Телеканал «Россия-1» опубликовал фрагменты секретных переговоров Путина и Макрона, «слитых» французами

Телеканал «Россия 1» выпустил передачу с фрагментами документального фильма «Президент. Европа и война», премьера которого прошла на телеканале France 2 в четверг, 30 июня.
В фильме приведены аудиозаписи конфиденциальных телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию секретных переговоров двух лидеров нарушением конфиденциальности. Также ее возмутил факт присутствия при телефонных разговорах Макрона с Путиным журналистов, которые фиксировали беседу, происходящую по громкой связи, на видео.
«Ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
Все переговоры, приведенные в документальном фильме, происходили до 24 февраля 2022 года. Некоторые фрагменты общения Путина и Макрона, конфиденциальность которых нарушила французская сторона, были показаны в эфире «России-1».
Путин доверительно общается с президентом Франции на «ты» прямо из спортивной раздевалки перед тем, как пойти играть в хоккей. Обсуждая ситуацию на Украине и соблюдение Минских соглашений, Макрон называет правительство ДНР и ЛНР «сепаратистами». Российский президент в ответ отмечает, что действующее украинское руководство пришло к власти в результате госпереворота.
— А насколько ты сам готов придерживаться соглашений, если тебе приходится вести переговоры с, как ты считаешь, нелегитимной властью террористов? — говорит Макрон.
— Послушай меня, ну ты что… ты же меня слышишь хорошо? Вот сейчас ты же меня хорошо слышишь? Я же тебе говорю, что эти сепаратисты так называемые ответили на предложения Киева. Они ответили. Но на них не реагируют, — отвечает Путин.
Утечки конфиденциальных бесед Владимира Путина и французского президента случались и ранее. Так, в ноябре 2020 года французское издание Challenges опубликовало стенограмму переговоров Путина и Макрона по поводу создания вакцины против нового коронавируса.