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    «Ты меня хорошо слышишь?» Телеканал «Россия-1» опубликовал фрагменты секретных переговоров Путина и Макрона, «слитых» французами

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    15 комментариев

    Телеканал «Россия 1» выпустил передачу с фрагментами документального фильма «Президент. Европа и война», премьера которого прошла на телеканале France 2 в четверг, 30 июня.

    В фильме приведены аудиозаписи конфиденциальных телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию секретных переговоров двух лидеров нарушением конфиденциальности. Также ее возмутил факт присутствия при телефонных разговорах Макрона с Путиным журналистов, которые фиксировали беседу, происходящую по громкой связи, на видео.

    «Ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

    Все переговоры, приведенные в документальном фильме, происходили до 24 февраля 2022 года. Некоторые фрагменты общения Путина и Макрона, конфиденциальность которых нарушила французская сторона, были показаны в эфире «России-1».

    Путин доверительно общается с президентом Франции на «ты» прямо из спортивной раздевалки перед тем, как пойти играть в хоккей. Обсуждая ситуацию на Украине и соблюдение Минских соглашений, Макрон называет правительство ДНР и ЛНР «сепаратистами». Российский президент в ответ отмечает, что действующее украинское руководство пришло к власти в результате госпереворота.

    — А насколько ты сам готов придерживаться соглашений, если тебе приходится вести переговоры с, как ты считаешь, нелегитимной властью террористов? — говорит Макрон.

    — Послушай меня, ну ты что… ты же меня слышишь хорошо? Вот сейчас ты же меня хорошо слышишь? Я же тебе говорю, что эти сепаратисты так называемые ответили на предложения Киева. Они ответили. Но на них не реагируют, — отвечает Путин.

    Утечки конфиденциальных бесед Владимира Путина и французского президента случались и ранее. Так, в ноябре 2020 года французское издание Challenges опубликовало стенограмму переговоров Путина и Макрона по поводу создания вакцины против нового коронавируса.

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    Комментарии 15

    hyperborean03 Июл 2022 в 20:53
    Поразительно, что оказывается, Путин держит за идиотов не только россиян, но и президента Франции. Он, что - действительно думает, что он - легитимный президент, в то время как Зеленский - нет? Он реально полагает, что Макрону неизвестно, как проходят выборы в России, и как был избран Зеленский? Впрочем, становится понятным, почему он позволил себе начать пресловутую "спецоперацию" - посчитал, видимо, что ему и тут все сойдет с рук
    +0-1
    своих не бросаем03 Июл 2022 в 20:49
    на ты из раздевалки))) может сидя на ступеньках и лузгая сёмки?)))
    +0-1
    hyperborean03 Июл 2022 в 20:39
    Хотелось бы напомнить некто Путину, что господин Зеленский стал главой государства в результате прямых, конкурентных и честных выборов, а вовсе не в результате госпереворота, в отличие от него самого, переписавшего Конституцию под свои хотелки и устроившего голосование на пеньках
    +4-1
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    Комментарии
    15

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