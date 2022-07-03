«Ты меня хорошо слышишь?» Телеканал «Россия-1» опубликовал фрагменты секретных переговоров Путина и Макрона, «слитых» французами

Телеканал «Россия 1» выпустил передачу с фрагментами документального фильма «Президент. Европа и война», премьера которого прошла на телеканале France 2 в четверг, 30 июня.

В фильме приведены аудиозаписи конфиденциальных телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию секретных переговоров двух лидеров нарушением конфиденциальности. Также ее возмутил факт присутствия при телефонных разговорах Макрона с Путиным журналистов, которые фиксировали беседу, происходящую по громкой связи, на видео.



«Ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Все переговоры, приведенные в документальном фильме, происходили до 24 февраля 2022 года. Некоторые фрагменты общения Путина и Макрона, конфиденциальность которых нарушила французская сторона, были показаны в эфире «России-1».



Путин доверительно общается с президентом Франции на «ты» прямо из спортивной раздевалки перед тем, как пойти играть в хоккей. Обсуждая ситуацию на Украине и соблюдение Минских соглашений, Макрон называет правительство ДНР и ЛНР «сепаратистами». Российский президент в ответ отмечает, что действующее украинское руководство пришло к власти в результате госпереворота.

— А насколько ты сам готов придерживаться соглашений, если тебе приходится вести переговоры с, как ты считаешь, нелегитимной властью террористов? — говорит Макрон.

