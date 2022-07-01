Искупался в водоеме и покрылся сыпью? Петербуржцев атакуют «утиные блохи»

Окунулся с головой в озере — тело, включая лицо, покрылось сыпью. Прошелся по колено в воде вдоль берега — ноги будто в красных гольфах. Значит, мы стали жертвами так называемых «утиных блох» и заработали себе «зуд пловца», или «болезнь купальщика». Почему не всякое озеро или пруд годятся для купания, объяснила «Фонтанке» Марина Дессау, заведующая отделением инфекционных и паразитарных заболеваний Городской поликлиники № 122 в Петербурге.

«Зуд купальщика» на медицинском языке называется церкариальный дерматит. Чтобы заполучить его, надо искупаться в теплую погоду в водоеме со стоячей водой, в котором плавают/плавали утки. «Сейчас к врачам уже обращаются люди с жалобами на сыпь, возникшую после купания. Пока их немного, но это только начало, — говорит Марина Дессау. — Людям жарко, они ищут озера и пруды, в которых можно освежиться. Поплавали и покрылись сыпью. Им невдомек, что ее причина — «утиные блохи», паразиты, которые живут на утках. Они путают человека с птицами и внедряются ему в кожу. Особенно часто церкариоз настигает детей, потому что они барахтаются у берега, где чаще всего и плавают птицы, которых подстерегают личинки».

