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    Искупался в водоеме и покрылся сыпью? Петербуржцев атакуют «утиные блохи»

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    Окунулся с головой в озере — тело, включая лицо, покрылось сыпью. Прошелся по колено в воде вдоль берега — ноги будто в красных гольфах. Значит, мы стали жертвами так называемых «утиных блох» и заработали себе «зуд пловца», или «болезнь купальщика». Почему не всякое озеро или пруд годятся для купания, объяснила «Фонтанке» Марина Дессау, заведующая отделением инфекционных и паразитарных заболеваний Городской поликлиники № 122 в Петербурге.

    «Зуд купальщика» на медицинском языке называется церкариальный дерматит. Чтобы заполучить его, надо искупаться в теплую погоду в водоеме со стоячей водой, в котором плавают/плавали утки. «Сейчас к врачам уже обращаются люди с жалобами на сыпь, возникшую после купания. Пока их немного, но это только начало, — говорит Марина Дессау. — Людям жарко, они ищут озера и пруды, в которых можно освежиться. Поплавали и покрылись сыпью. Им невдомек, что ее причина — «утиные блохи», паразиты, которые живут на утках. Они путают человека с птицами и внедряются ему в кожу. Особенно часто церкариоз настигает детей, потому что они барахтаются у берега, где чаще всего и плавают птицы, которых подстерегают личинки».

    Название «зуд купальщика» говорящее: церкариоз проявляется как обычный дерматит, сопровождающийся зудом. Лечить его не нужно: поскольку утиные паразиты не приспособлены к жизни с человеком, они погибают сами и через 1–2 недели дерматит проходит сам по себе. Но если зуд сильный, стоит начать прием антигистаминных препаратов. «Главное не расчесать раздраженную кожу — в этом случае можно занести инфекцию», — поясняет Марина Дессау.

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