«Ъ»: Nvidia больше не продает софт российским компаниям. Сбербанк, «Яндекс» и МТС ждут проблемы

Американский производитель видеопроцессоров и чипов Nvidia отказался продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Софт позволял оптимизировать работу оборудования и подключать к игре несколько пользователей одновременно.
Как 1 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков отечественного IT-рынка, решение, уже спровоцировавшее рост цен на соответствующие облачные услуги в России, также приведет к проблемам в работе суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса» и МТС, основанных на софте от Nvidia.
При этом, по словам собеседников издания, пока американская компания не торопится блокировать действующие лицензии, вероятно, рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.
До начала спецоперации на Украине аналитики прогнозировали заметный рост сегмента облачного гейминга в России, добавляет «Ъ». По данным PwC, к 2024 этот рынок мог вырасти до 68 миллионов долларов — почти в 15 раз по сравнению с 2020 годом, когда он оценивался в 4,6 миллиона долларов.