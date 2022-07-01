«Ъ»: Nvidia больше не продает софт российским компаниям. Сбербанк, «Яндекс» и МТС ждут проблемы

Американский производитель видеопроцессоров и чипов Nvidia отказался продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Софт позволял оптимизировать работу оборудования и подключать к игре несколько пользователей одновременно.



Как 1 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков отечественного IT-рынка, решение, уже спровоцировавшее рост цен на соответствующие облачные услуги в России, также приведет к проблемам в работе суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса» и МТС, основанных на софте от Nvidia.