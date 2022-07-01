Тарифы, IKEA и быстрые паспорта. Что изменится для петербуржцев с 1 июля

«Коммуналка» растет быстрее, чем ждали, зато к документам стали относиться попроще. «Фонтанка» рассказывает, каких изменений петербуржцы могут ждать с 1 июля.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тарифы ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги каждый год растут именно 1 июля (если только нет каких-то налоговых новшеств и первую индексацию не проводят в январе). Вот и в этот раз все цифры наметили еще прошлой осенью. Федеральное правительство разрешило Смольному поднять тарифы на 6,3 % , однако сами чиновники ограничили себя 3,5 % — если выводить среднюю индексацию. Отопление, к примеру, подорожает сильнее — на 3,6 % , как и электричество — в среднем на 5 % . А вот вода — лишь на 1,7 % . Как раньше рассчитывал Смольный, в квартирах с электрической плитой коммунальные услуги в расчете на одного человека в среднем станут дороже на 80 рублей 73 копейки, а с газовой — на 83 рубля 6 копеек. Подробнее и нагляднее — ниже.



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Однако карты смешал мусор: тариф на его вывоз появился позже, чем Смольный обозначил свои планы. Теперь он увеличивается почти на треть: если пересчитывать в площадь квартиры, то раньше мы платили 6,40 рубля с квадратного метра, а с 1 июля будем платить 8,32 рубля. Так что и средний рост «коммуналки» составит не обещанные 3,5 % , а около 5 % .

В то же время город поднимает с 1 июля тарифы на содержание жилого помещения — на 3,5 % . Он может это делать только для нанимателей жилья; собственники могут сами на общем собрании решить, сколько и за что они готовы платить управляющей компании, а та — подрядчикам. Но на практике государственные жилкомсервисы, как и многие частники, просто берут «нанимательские» расценки и выставляют всем, если жильцы не высказываются против.



Понятно, что размер этой платы, в отличие от коммунальных услуг, варьируется в зависимости от типа дома. Расчет на 1 июля 2022 года предполагает, что вилка — от 23,68 рубля с квадратного метра до 30,54 рубля, в зависимости от наличия общедомого газового оборудования, лифта и мусоропровода. Подробнее, как это выглядит в разбивке, здесь.



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Платная парковка



С 1 июля зона платной парковки в Центральном районе Петербурга выросла еще на 56 улиц и на 4 тысячу машино-мест. Она распространится на 4 муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». Паркоматы, синяя разметка, знаки — всё уже готово. Это первый из трех этапов расширения 2022 года, по итогам которых в Центральном районе в зону войдут 112 улиц, а в Адмиралтейском 156. На карте можно наглядно посмотреть, когда и какие адреса попадут в платную парковку.



Интересно, что изначальный вариант, при котором новые разрешения местных жителей на парковку будут действовать только в границах конкретного муниципального округа, отвергли. Они будут работать во всех 4-х перечисленных МО.



Открытая Финляндия



Финляндия с 30 июня сняла пандемийные ограничения на въезд для туристов, а с 1 июля пункты пропуска с ее стороны работают круглосуточно. То есть въезжающие больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на коронавирус, а также проходить тесты в пунктах пересечения границы. Правда Россия свои ограничения не снимала. Подробнее о том, кого и как будут выпускать и впускать в Финляндию — читайте в материале «Фонтанки».



IKEA



Пока что уходящий из России мебельный гигант распродает продукцию в закрытом режиме и только сотрудникам. Это, впрочем, не означает, что заветные диваны и акулы не находят стороннего покупателя — в Интернете или вживую Предполагается, что эта закрытая распродажа закончится 1 июля, потом обещают допустить всех страждущих. Но конкретные даты в самой компании не приводят, предлагая следить за информацией на официальном сайте.



Визы с Украиной



Украина вводит визовый режим с Россией. С 1 июля прекращается действие двух соглашений — о безвизовых поездках граждан и трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Предполагается, что россияне смогут получить визу в визовых центрах, однако надо понять, кто будет представлять интересы Украины в РФ для решения этих вопросов.



ОМС без полиса



С 1 июля получить бесплатную медицинскую помощь по ОМС в поликлиниках можно без предъявления полиса — достаточно паспорта, а для ребенка — свидетельства о рождении. То есть люди больше не обязаны доказывать, что они зарегистрированы в системе обязательного медицинского страхования, учреждение само найдет запись об этом в электронной базе.



Инвалидность по новым правилам



С 1 июля отменяется временный порядок установления инвалидности, его вводили на период коронавирусных ограничений. Теперь автоматически продлить группу инвалидности без медобследования не получится. Алгоритм — как и в случае с платной парковкой — будет меняться в три этапа, первый — 1 июля. Целиком с алгоритмом установления инвалидности можно ознакомиться в материале «Фонтанки».



Паспорт за 5 дней



Новый паспорт в России с 1 июля можно оформить в течение 5 дней — вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств замены. Сейчас срок составляет от 10 до 30 дней. Одновременно меняется бланк паспорта: гражданин сможет сам решать, нужны ли ему отметки о регистрации и расторжении брака, о детях — гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, об ИНН, группе крови, а также о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных.

Упрощение регистрации



С 1 июля вступил в силу новый порядок регистрации по месту жительства. Для получения прописки можно будет посетить регистрирующий орган всего один раз — для тех, кто подал заявление через портал госуслуг. При этом вводится принцип экстерриториальности — можно обратиться в любой орган в пределах муниципального округа, а в случае с Петербургом, Москвой и Севастополем — в пределах города.



Должники без нищеты



Должники с 1 июля могут обратиться напрямую в банк, чтобы на их счетах был установлен несгораемый остаток — в размере прожиточного минимума. Вообще-то они уже с зимы могли подать такое заявление в службу судебных приставов, но взыскатели все еще имели возможность принести исполнительный лист прямо в банк. Теперь есть инструментарий для защиты прожиточного минимума непосредственно через финансовую организацию. Правда, часть людей не попадают под действие защиты — например, должники по алиментам.



Сбер с комиссией



С 1 июля Сбербанк ввел комиссию за переводы на карты других банков — 1,25% от суммы. Минимальная комиссия составляет 30 рублей, максимальная — 150. Еcли счет в иностранной валюте, то сумму операции пересчитают по курсу банка в валюту счета. Минимальная комиссия составит 1 доллар или 1 евро, максимальная — 3 доллара или 3 евро. Переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через приложения банка, а также переводы до 100 000 рублей через СБП в другие банки остаются бескомиссионными.