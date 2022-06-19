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    Кабмин Украины рассказал, как россияне смогут получить визу

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    7 комментариев

    Россияне смогут получить визу для въезда на Украину в визовых центрах, заявил 19 июня министр кабинета министров государства Олег Немчинов. Также президенту Владимиру Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет представлять интересы Украины в РФ для решения визовых вопросов.

    «Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», — цитирует Немчинова ТАСС.

    Напомним, Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля.

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    Комментарии (7)

    Батарейкин
    Но если на танке собираешься въезжать, то по упрощенной схеме - без визы!
    SU LUX INN
    при получении визы Необходимо предъявлять квитанцию об оплате репараций за март, апрель и май!
    Zdobsi
    А пусть как в Египте на Синае визы за 20 баксов выдают при въезде?
    -Цель посещения?
    - Проведение СВО.
    - С вас 20 баксов, вот наклеечка, только в паспорт не забудьте вклеить.
    -Нехай щастить!
    Глядишь и прибыток в Киеве появится.
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