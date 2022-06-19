Кабмин Украины рассказал, как россияне смогут получить визу

Россияне смогут получить визу для въезда на Украину в визовых центрах, заявил 19 июня министр кабинета министров государства Олег Немчинов. Также президенту Владимиру Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет представлять интересы Украины в РФ для решения визовых вопросов.



«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», — цитирует Немчинова ТАСС.