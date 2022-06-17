Украина вводит визы для россиян и другие новости вокруг спецоперации за 17 июня

Новые правила въезда для россиян начнут действовать в июле Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 17 июня.

Премьер-министр Великобритании приехал в Киев Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это уже не первый его визит — он приезжал в Киев в начале апреля. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, во время сегодняшней встречи Зеленский и Джонсон обсудили поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО. Также речь шла об экономической помощи Украине и «усилении санкционного давления на Россию».

Накануне в украинской столице состоялась встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.



Украина вводит визовый режим для граждан России Украина вводит визы для граждан России. Об этом написал Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.

— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — написал Зеленский.

Правительство Украины поддержало идею визового режима. Он начнет действовать 1 июля.

Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

Российская дочерняя компания Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщает ТАСС. По информации издания, ранее компания разместила на «Федресурсе» сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в связи с невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.



В конце 2021 года московский суд назначил Google штраф в размере 5% от годовой выручки компании за неудаление контента. Сумма штрафа составила более 7 млрд рублей.

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании Проведение «Евровидения-2023» вместо Украины, скорее всего, отдадут Великобритании. Об этом сегодня сообщили организаторы конкурса.



— Стало общеизвестной традицией, что победитель конкурса песни «Евровидение» принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасности всех заинтересованных сторон, включая общественность, — говорится в официальном заявлении EBU — организаторов конкурса.



Учитывая ситуацию, сложившуюся на Украине, организаторы не видят возможности соблюсти безопасность всех, кто участвует в подготовке и проведении мероприятия.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС Коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Дальнейшую судьбу Украины в Евросоюзе решит Европейский совет 23–24 июня. Если он согласится дать Украине статус кандидата, для дальнейшего продвижения стране предстоит провести серьезные реформы и деолигархизацию страны.

Эту новость уже прокомментировал президент России. Владимиру Путину задали вопрос о его отношении к потенциальному вступлению Украины во время выступления на Петербургском экономическом форуме. Путин сказал, что Россия никогда не имела ничего против, поскольку ЕС не является военным блоком. Что еще Путин сказал на ПМЭФ Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин несколько раз касался вопросов спецоперации, кризиса, санкций и дальнейших отношений с Западом. Решение о проведении специальной военной операции он назвал вынужденным, санкции против РФ — безумными и бездумными, а мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — несбывшимися.

По словам Путина, «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий». Также президент заявил, что российская спецоперация на Украине стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы в своей экономике. Все заявления российского президента на ПМЭФ читайте в этом материале.

Казахстан не признает ЛНР и ДНР После выступления на ПМЭФ российского президента там же выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После этого главы государств вместе отвечали на вопросы модератора, которым выступила главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян. Она поинтересовалась у Токаева, как Казахстан относится к спецоперации. Он ответил, что если все реализуют право на самоопределение, то на Земле возникнет более 500 стран — это будет хаос. — По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен и по отношению к квазигосударственным территориям, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк, — заявил президент Казахстана.

