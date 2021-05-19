В России упростят регистрацию по месту жительства и пребывания

Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания в России станет проще. Эти госуслуги будут переведены в электронный формат. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Как сообщается 19 мая на сайте кабмина, по новым правилам для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

