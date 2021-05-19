В России упростят регистрацию по месту жительства и пребывания

Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания в России станет проще. Эти госуслуги будут переведены в электронный формат. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как сообщается 19 мая на сайте кабмина, по новым правилам для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.
Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.
Кроме этого документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.