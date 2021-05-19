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В России упростят регистрацию по месту жительства и пребывания

Процедура регистрации по месту жительства и пребывания будет упрощена в 2022 году

Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания в России станет проще. Эти госуслуги будут переведены в электронный формат. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается 19 мая на сайте кабмина, по новым правилам для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Кроме этого документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

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Комментарии (4)

Antoha1984
Не понятно в чем новшество.В 2017 делал постоянную регистрацию себе, жене и детям после покупки квартиры.Подавал заявления через госуслуги,приехал через 3 дня и поставили штампы в паспорт на месте,после просмотра оригиналов документов.
PapaKarlo
Почему то не все подробности написаны... Возможно, в графе "место проживания" сейчас нужно указывать только город. Без конкретного адреса. Просто, прибыл в город- будь здоров иди и регистрируйся.
Nedopens
А как же согласие собственников?
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