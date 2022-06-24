Сбер вводит комиссию за переводы на карты других банков

С 1 июля в Сбербанке будет действовать комиссия в 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций, совершенные через их приложения и сайты. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

«Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — говорится в сообщении Сбера.



В случае если счет открыт в иностранной валюте, сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета. Минимальная комиссия составит один доллар или один евро, максимальная — три доллара или три евро.

Бесплатными по-прежнему остаются переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через приложения банка, а также переводы до 100 000 рублей в месяц клиентам других организаций через СБП.