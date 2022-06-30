Медведев дал прогноз достижения целей России на Донбассе

Цели, поставленные Россией в Донбассе, будут достигнуты через год. Такой прогноз озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг на десятом Петербургском международном юридическом форуме.



«Я хочу выразить надежду, что наш следующий форум и панельная дискуссия будут посвящены разнообразным вопросам, поскольку мы сможем достигнуть тех целей, которые поставила перед собой наша страна. А эти цели заключаются в защите людей, которые живут на Донбассе, в защите интересов нашей страны», — сказал он 30 июня (цитата по «Интерфакс»).