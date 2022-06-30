Медведев пригрозил Литве экономическим ответом на запрет транзита в Калининград

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия может дать Литве экономический ответ на запрет транзита в Калининградскую область из других регионов России. Он заявил об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме.
«С правовой точки зрения я [запрету транзита] оценку давать не буду, но с политической точки все оценки даны. Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. Если эта угроза сохранится, на нее мы будем вынуждены дать ответ. Прежде всего в экономической плоскости, но давайте дождемся их квалификации», — сказал Медведев.
«Приблизительно, что можно сделать, все прекрасно представляют. Имею в виду, что мы соседские страны, у нас есть товарооборот, есть коммуникации и так далее, и так далее <...> Есть, конечно, и асимметричный ответ, но это уже за гранью экономического сотрудничества», — добавил заместитель председателя Совбеза России.
Также Медведев рассуждал о возможных причинах решения Литвы: «Либо это прилетело из-за океана, либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность».
Как писала «Фонтанка» ранее, 18 июня Литва запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». В России пообещали ответные меры. Позже появились сообщения, что Еврокомиссия якобы обсуждает документ, который разрешает транзит в Калининград, и что меры могут быть смягчены. Хотя президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что его страна не намерена создавать «коридоры» для транзита товаров из «материковой» части России в Калининград.