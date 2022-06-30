Медведев пригрозил Литве экономическим ответом на запрет транзита в Калининград

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия может дать Литве экономический ответ на запрет транзита в Калининградскую область из других регионов России. Он заявил об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме.



«С правовой точки зрения я [запрету транзита] оценку давать не буду, но с политической точки все оценки даны. Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. Если эта угроза сохранится, на нее мы будем вынуждены дать ответ. Прежде всего в экономической плоскости, но давайте дождемся их квалификации», — сказал Медведев.

