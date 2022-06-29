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    Тихие охотники хвастаются маслятами, земляникой и подосиновиками, добытыми под Петербургом

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    1 комментарий

    В Петербурге и области уже активно орудуют грибники, а кое-кому попадаются и ягоды. Фотоотчеты они опубликовали 29 июня в группе «Грибы и грибники СПб».

    Одному охотнику даже пришлось конкурировать с лесными жителями — на грибы позарились пернатые.

    «Птиц часто можно видеть у грибов или, наоборот, часто можно встретить грибы, поклеванные птицами. Последних, скорее всего, привлекают не сами грибы, а личинки насекомых, которыми они и питаются, расклевывая плодовые тела грибов», — отметил автор фото.

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    В Выборгском и Волховском районах нашли землянику, в Сосновом Бору грибнику попались маслята, а между Лемболово и Орехово — красные подосиновики. Не отстают и соседние области: особенно богаты на ягоды Новгородская и Псковская.

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    Комментарии (1)

    Maik5
    Брехня. Сухо в лесу. Нет пока ничего.
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