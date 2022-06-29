Тихие охотники хвастаются маслятами, земляникой и подосиновиками, добытыми под Петербургом

В Петербурге и области уже активно орудуют грибники, а кое-кому попадаются и ягоды. Фотоотчеты они опубликовали 29 июня в группе «Грибы и грибники СПб».
Одному охотнику даже пришлось конкурировать с лесными жителями — на грибы позарились пернатые.
«Птиц часто можно видеть у грибов или, наоборот, часто можно встретить грибы, поклеванные птицами. Последних, скорее всего, привлекают не сами грибы, а личинки насекомых, которыми они и питаются, расклевывая плодовые тела грибов», — отметил автор фото.
В Выборгском и Волховском районах нашли землянику, в Сосновом Бору грибнику попались маслята, а между Лемболово и Орехово — красные подосиновики. Не отстают и соседние области: особенно богаты на ягоды Новгородская и Псковская.