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    Закрытый петербургский клуб «Папанин» превратится в самый большой в России бар «Руки Вверх»

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    7 комментариев

    Популярный клуб «Папанин», который проработал на Московском проспекте 20 лет и закрылся в пандемию, сменит гигантский бар «Руки Вверх». На заведении уже сменили вывеску, обратила внимание «Фонтанка» 29 июня.

    Фото: Илья Казаков/Фонтанка
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    В соцсетях новое место позиционируют как самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России. В заведение набирают персонал. Открытие анонсировано скоро.

    Первый бар «Руки Вверх» открылся в городе на Неве в 2012 году. Сейчас сеть заведений солиста популярной музыкальной группы работает от Петербурга до Владивостока.

    Фото: Илья Казаков/Фонтанка

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    Комментарии (7)

    French
    Простите, а кто такой Сергей Жуков?

    Можно и без простите..))
    4eJIoBeK
    Гадючник с алкашами
    Колхозные дискачи, как в 90х
    radon
    Простите, а кто такой Сергей Жуков?
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