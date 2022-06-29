Закрытый петербургский клуб «Папанин» превратится в самый большой в России бар «Руки Вверх»

Популярный клуб «Папанин», который проработал на Московском проспекте 20 лет и закрылся в пандемию, сменит гигантский бар «Руки Вверх». На заведении уже сменили вывеску, обратила внимание «Фонтанка» 29 июня.
В соцсетях новое место позиционируют как самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России. В заведение набирают персонал. Открытие анонсировано скоро.
Первый бар «Руки Вверх» открылся в городе на Неве в 2012 году. Сейчас сеть заведений солиста популярной музыкальной группы работает от Петербурга до Владивостока.