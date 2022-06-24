Сын влиятельного петербуржца Голощапова покинул страну с характерным жестом

Фонтанка» представляет вам один кадр с фотофиксации на трассе М-1, но какой. Посмотрите, а мы объясним.

Журналист нашего издания раздобыл уникальную фотографию, предельно говорящую о том, что знаковый бизнесмен Константин Голощапов и его деловой партнер Камил Магеррамов прекрасно были осведомлены о том, что утром 22 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД придут к ним с обысками и задержат их с последующим ходатайством в суд об аресте .

Фото родилось по понятному алгоритму: после того, как ни Голощапова, ни Маггерамова не нашли по адресам, оперативники начали проверять все возможные пути их отступления за границу. Как уже сообщало наше издание, Константин Голощапов имеет греческое гражданство, туда и улетел. Магеррамову же ближе Арабские эмираты. Но в таких случаях, а атака на Голощапова безусловно событие не только для властного Петербурга, но и для Москвы, полицейские вытаскивают информацию и по женам, детям, друзьям, влиятельным связям. Так полиция вбила номера машин знаковых фигурантов в соответствующие ведомственные базы, где аккумулированы данные по проезду автомашин.

Сработал номер автомашины сына Константина Голощапова, кто утром 21 июня, накануне обысков, двигался по трассе М-1 из Москвы в сторону Белоруссии (и пересек границу). Но как вы понимаете, его жест, сделанный умышленно под камеру, может восприниматься как демонстрация отношения Голощаповых к происходящим событиям.

Что касается обстоятельств этого мощного уголовного дела, а также арестов бизнесменов, водивших в круг Голощапова, то «Фонтанка» только что разобрала этот сюжет.