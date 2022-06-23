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    Смерть Марадоны в Аргентине сочли убийством, под суд отданы 8 медиков

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    1 комментарий

    Восемь человек предстанут перед судом по делу о смерти футболиста Диего Марадоны. Долгое предварительное разбирательство позволяет предположить, что смерть была результатом намеренных действий или бездействия.

    О решении отправить дело в суд 23 марта пишет Reuters. Обвиняемыми проходят восемь человек из медицинского штаба футболиста, включая лечащего врача Леопольдо Луке, психиатра Агустины Косачов и психолога Карлоса Диаса.

    С обстоятельствами смерти Марадоны разбиралась прокуратура Буэнос-Айреса, и суд выводы о причастности медработников к гибели футболиста принял как состоятельные. Документ содержит больше двухсот страниц.

    Если халатность и преступное бездействие будут подтверждены, то фигурантам грозит до 25 лет как осужденным за простое убийство.

    Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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    Комментарии (1)

    セルゲイ
    меньше наркотиков надо было употреблять
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