Смерть Марадоны в Аргентине сочли убийством, под суд отданы 8 медиков

Восемь человек предстанут перед судом по делу о смерти футболиста Диего Марадоны. Долгое предварительное разбирательство позволяет предположить, что смерть была результатом намеренных действий или бездействия.

О решении отправить дело в суд 23 марта пишет Reuters. Обвиняемыми проходят восемь человек из медицинского штаба футболиста, включая лечащего врача Леопольдо Луке, психиатра Агустины Косачов и психолога Карлоса Диаса.

С обстоятельствами смерти Марадоны разбиралась прокуратура Буэнос-Айреса, и суд выводы о причастности медработников к гибели футболиста принял как состоятельные. Документ содержит больше двухсот страниц.