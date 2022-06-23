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    Смольный и ЗакС усложняют горожанам возможность следить за разработкой ППТ

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    2 комментария

    В 2022 году новые проекты планировки территорий в Петербурге будут разрабатываться только на основе выданных чиновниками заданий. Соответствующий законопроект губернатора парламент принял в первом чтении на заседании 23 июня. «Фонтанка» разъясняет, что изменится с принятием законопроекта.

    Законопроект был внесен представителем Смольного в Мариинском дворце Константином Сухенко с голоса. Такая практика регулярно вызывает недовольство оппозиционных депутатов, так как лишает времени на внимательное изучение документа.

    Сухенко объяснил необходимость принятия изменением федерального законодательства. «Это часть антикризисных мер», — объяснил Сухенко, но опроверг предположение, что это связано с боевой операцией на Украине.

    Сейчас проекты планировки территории (ППТ) разрабатываются на основании решений комитета по градостроительству о подготовке проекта ППТ. Это открытые документы, они регулярно публикуются на сайте КГА в разделе по ссылке.

    Более того, горожане имеют возможность отслеживать происходящее на конкретных территориях, которые их интересуют, например, в локации около дома, с помощью специального телеграм-бота, который работает как градостроительный проводник (мы писали инструкцию, как им пользоваться).

    Теперь же новые ППТ будут разрабатываться только на основании задания, которое КГА выдает заявителю.

    В первоначальной новости «Фонтанка» сообщила, что задания на разработку ППТ являются непубличным документом. Это не соответствует действительности, редакция приносит извинения. Задания на разработку ППТ публикуются на сайте КГА .

    Между тем, для рядовых горожан отслеживание документов по интересующей их территории действительно усложняется. Если решения о подготовке ППТ они могли отслеживать через телеграм-бот, и необходимость изучать все документы подряд отсутствовала, то, чтобы не пропустить ничего важного, отслеживать публикацию заданий придется регулярно на сайте комитета.

    Депутат от «Яблока» Борис Вишневский обратил внимание, что горожане фактически будут узнавать о происходящем, когда процесс уже будет запущен. «Мне это представляется неправильным, это может привести к конфликтам», — подчеркнул он и предложил отклонить проект. Его поддержали только шесть коллег, которые проголосовали против (всего, включая самого Вишневского, семеро), один депутат воздержался, 39 членов парламента инициативу поддержали.

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    Комментарии (2)

    Blabla
    Да уж, какая-то совсем катастрофа - с приходом Беглова и последними событиями они поняли, что теперь всё можно.

    Новый намыв на месте последнего пляжа, возобновление сноса исторических зданий под прикрытием КГИОП под липовыми документами, в темпе начала 2000-х (например манеж на Васильевском), метаморфозы с "судебным кварталом", теперь засекречивание градостроительной документации, атака на ВООПИиК...
    AndrewBarsik
    Они думают, что роют оборонительный ров, чтобы отгородиться от граждан. Но этот ров может быть использован как братская могила для них.
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