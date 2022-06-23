Смольный и ЗакС усложняют горожанам возможность следить за разработкой ППТ

В 2022 году новые проекты планировки территорий в Петербурге будут разрабатываться только на основе выданных чиновниками заданий. Соответствующий законопроект губернатора парламент принял в первом чтении на заседании 23 июня. «Фонтанка» разъясняет, что изменится с принятием законопроекта.

Законопроект был внесен представителем Смольного в Мариинском дворце Константином Сухенко с голоса. Такая практика регулярно вызывает недовольство оппозиционных депутатов, так как лишает времени на внимательное изучение документа. Сухенко объяснил необходимость принятия изменением федерального законодательства. «Это часть антикризисных мер», — объяснил Сухенко, но опроверг предположение, что это связано с боевой операцией на Украине.

Сейчас проекты планировки территории (ППТ) разрабатываются на основании решений комитета по градостроительству о подготовке проекта ППТ. Это открытые документы, они регулярно публикуются на сайте КГА в разделе по ссылке.

Более того, горожане имеют возможность отслеживать происходящее на конкретных территориях, которые их интересуют, например, в локации около дома, с помощью специального телеграм-бота, который работает как градостроительный проводник (мы писали инструкцию, как им пользоваться).

Теперь же новые ППТ будут разрабатываться только на основании задания, которое КГА выдает заявителю. В первоначальной новости «Фонтанка» сообщила, что задания на разработку ППТ являются непубличным документом. Это не соответствует действительности, редакция приносит извинения. Задания на разработку ППТ публикуются на сайте КГА . Между тем, для рядовых горожан отслеживание документов по интересующей их территории действительно усложняется. Если решения о подготовке ППТ они могли отслеживать через телеграм-бот, и необходимость изучать все документы подряд отсутствовала, то, чтобы не пропустить ничего важного, отслеживать публикацию заданий придется регулярно на сайте комитета.