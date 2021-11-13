Стройку видишь? А она будет. В Петербурге появился градостроительный проводник

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Чаще всего о новых строительных проектах горожане узнают на этапе, когда появляется синий или серый забор и, в лучшем случае, информационный щит. Это значит, что, скорее всего, уже выдано разрешение на строительство — то есть пройдена последняя стадия получения разрешительной документации. В Петербурге разработали простой инструмент, который позволяет даже неспециалистам отслеживать новые проекты на конкретных территориях.

Телеграм-бот @SpbZastroikaBot для Платформы цифровой урбанистики разработала лаборатория «Интеллектуальные технологии городского планирования» НЦКР Университета ИТМО совместно с Центром экспертиз ЭКОМ. С помощью него можно отслеживать появление градостроительной документации практически на всех этапах реализации объектов строительства или реконструкции.



Кому пригодится (спойлер: почти всем)

Очевидно, что первые потребители — это представители строительной отрасли, градозащитники, активисты, депутаты всех уровней, журналисты. Однако инструмент, что называется, must have и для рядовых горожан. Это удобный помощник в случаях, когда горожанин интересуется, что происходит в их округе, на каком этапе находится строительство новых социальных объектов, дорог, школ, детских садов, не хочет прозевать неожиданное превращение соседнего сквера или части парка в торговый центр, застройку двора или «уплотниловку». Или, например, планирует купить жилье в новостройке и хочет разведать обстановку вокруг. Инструмент фактически позволяет сократить количество переписки с чиновниками и временные затраты на то, чтобы разобраться в ситуации.



Идея возникла как продолжение законов, которые весной и в начале лета приняло Заксобрание города, поясняет ее автор, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Напомним, первый дополнил закон о граддеятельности двумя статьями. Одна обязывает Смольный информировать горожан о выдаче градостроительных планов земельных участков, вторая накладывает на чиновников аналогичные обязанности публиковать сведения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров, разрешение на строительство и распоряжения о подготовки и внесение изменений и отмене документации о проектах планировки территории. Другая новелла касается информирования о выдаче согласований архитектурно-градостроительного облика объектов.



У бота постепенно появляются новые опции и возможности. «Когда мы его доделаем, появится возможность отслеживать практически все документально оформляемые стадии подготовки строительства. То есть практически все базовые разрешения, которые застройщик получает для строительства или реконструкции любого объекта», — поясняет Карпов.



Что полезного расскажет бот

Бот сообщает о новых выданных градостроительных планах земельного участка, согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, выдаче Смольным разрешений на подготовку документации по планировке территории, разрешений на условно разрешенный вид использования и отклонения от предельных параметров. Для удобства пользователей есть специальный чат https://t.me/SPbZastroika с разработчиками, в котором можно задавать вопросы.

«Чем важен градплан земельного участка (ГПЗУ)? Это такая универсальная и самая ранняя стадия. Если он выдается, значит, у получателя есть намерения что-то построить или реконструировать. Уже в этот момент можно оценить, представляет ли проект опасность или интерес», — комментирует Александр Карпов. Как правило, забор возникает через 3–4 года после выдачи градплана.



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Предшествующая ГПЗУ стадия — разрешение на отклонение от предельных параметров (ОПП) и условно разрешенный вид использования (УРВИ). Оба прописаны в Градостроительном кодексе и правилах землепользования и застройки. Застройщику нужно согласовывать такие изменения, когда, например, ППЗ диктует максимальную высоту здания 40 метров, а он хочет построить на 54. Или при строительстве жилья в общественно-деловой зоне. Сейчас бот информирует только об уже выданных разрешениях, но разработчики планируют научить его уведомлять о публичных слушаниях по этим вопросам.



Следующая после ГПЗУ стадия для большинства объектов (за исключением подземных и линейных объектов, то есть дорог, трубопроводов, а также индивидуальных жилых домов) — это выдача согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО).



«Уведомление о выдаче АГО тоже можно получить, причём бот сразу предоставляет возможность скачать альбомы с визуализацией. Не полностью, но какое-то представление о том, что согласовал главный архитектор, можно получить. В большинстве случаев это какие-то довольно нейтральные вещи», — комментирует Карпов.

Один из ключевых документов в градостроительстве — это проекты планировки территории (ППТ). Когда комитет по градостроительству издает распоряжение о разработке или внесении изменений в ППТ, устанавливается ограниченный срок, две недели, в течение которого все заинтересованные лица могут направить в КГА свои предложения о том, что следует разработать в составе проекта планировки и, что особенно важно, проекта межевания. Это право, которое предоставлено любому горожанину Градостроительным кодексом. До сих пор оно практически не реализовывалось, так как обывателю отследить всю документацию и понять, что один из документов затрагивает интересы конкретного человека, просто физически невозможно. На самом деле — затрагивает.



«Например, к нам обращается гражданин и спрашивает, как получить права собственности на земельный участок жилого многоквартирного дома, если он не сформирован. В соответствии с Земельным кодексом, образовать земельный участок в жилом квартале можно только через проект межевания. Бесплатно услуга разработки проекта межевания не предоставляется. И люди потенциально поражены в правах, — комментирует глава ЭКОМа. — Однако я смотрю в РГИС и вижу, что на этот квартал уже разрабатывается ППТ вместе с проектом межевания. То есть надо дойти, дозвониться до разработчика и с ним поговорить. Однако заявить свои интересы было бы гораздо проще в самом начале разработки».

Аналогично это позволит заинтересованным во время разработки ППТ по линейным объектам, то есть дорогам, вовремя заявить: мы хотим здесь выезд, здесь — велодорожку, а здесь — защитное озеленение.

Пользователь может подписаться на обновления по кадастровому району, кадастровому кварталу или сразу всей территории города. Важно, что границы кадастровых районов не совпадают с границами административных районов. Если в центральной части города они еще более-менее дублируют друг друга, то, например, Петродворцовый и часть Красносельского — это единый кадастровый район 78:40. Посмотреть границы можно с помощью ссылки на публичную кадастровую карту в удобном разрешении, которая есть в разделе «Справка». Узнать границы интересующего кадастрового района можно как на публичной кадастровой карте, так и с помощью региональной геоинформационной системы https://rgis.spb.ru/mapui/.



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По умолчанию подписки именуются по кадастровому номеру, но их можно назвать более узнаваемо. Например: «намывные территории Васильевского острова», «Муринский парк», «пустырь около дома».

Бота также можно использовать в качестве фильтра для сбора документации по интересующей локации. Для этого надо подписаться, скачать все документы по подписке (для этого есть специальная опция) и отписаться. Важный момент: бот собирает только документы с момента начала работы последних законодательных новелл.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

