В Петербурге 23 муниципальных депутата не отчитались вовремя о своих доходах

В Петербурге 23 депутата муниципальных образований не предоставили декларации о доходах либо же прислали документы с нарушением срока. Об этом 23 июня в ходе часа муниципальных образований в Заксобрании города рассказала врио главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева.

Сведения представили в срок 100% представителей избирательных комиссий и глав местных администраций и 90% муниципальных депутатов.

«И 23 депутата сведения нам не представили либо представили с нарушением срока. Информация обо всех их отправлена в прокуратуру», — рассказал Кудрявцева.

Она добавила, что комитет будет проводить детальный анализ поступивших сведений о доходах до конца октября, после чего представит итоги этой работы. «Цыплят по осени считают», — добавила врио главы комитета.