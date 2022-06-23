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    В Петербурге 23 муниципальных депутата не отчитались вовремя о своих доходах

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    1 комментарий

    В Петербурге 23 депутата муниципальных образований не предоставили декларации о доходах либо же прислали документы с нарушением срока. Об этом 23 июня в ходе часа муниципальных образований в Заксобрании города рассказала врио главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева.

    Сведения представили в срок 100% представителей избирательных комиссий и глав местных администраций и 90% муниципальных депутатов.

    «И 23 депутата сведения нам не представили либо представили с нарушением срока. Информация обо всех их отправлена в прокуратуру», — рассказал Кудрявцева.

    Она добавила, что комитет будет проводить детальный анализ поступивших сведений о доходах до конца октября, после чего представит итоги этой работы. «Цыплят по осени считают», — добавила врио главы комитета.

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    Комментарии (1)

    Трындин
    Лучшие из лучших избираются депутатами, чтобы заботиться о нас....
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