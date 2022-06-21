Минтруд признал, что в России растёт число безработных

Число официально зарегистрированных безработных в июне превысило средний показатель за последние месяцы. Об этом во вторник, 21 июня, во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил глава Минтруда Антон Котяков.



«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал он.

