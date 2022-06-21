Минтруд признал, что в России растёт число безработных

Число официально зарегистрированных безработных в июне превысило средний показатель за последние месяцы. Об этом во вторник, 21 июня, во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал он.
По словам министра, с 1 марта по 1 июня в России каждый месяц регистрировали 660–680 тыс. новых безработных. «Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — заявил Котяков.
Он отметил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. В марте — апреле, заявил он, на российский рынок труда началось «определённое давление». «Были предприняты дополнительные меры со стороны правительства, способствующие удержанию работников на конкретных предприятиях. Это дало определённый результат», — добавил министр.
В начале мая на встрече с президентом Владимиром Путиным министр Антон Котяков сообщал, что порядка 98 тысяч россиян находятся в простое, ещё 110 тысяч человек работают на предприятиях в режиме неполной занятости, а 3,1 миллиона человек вообще без работы, причем в центрах занятости состоят лишь 675 тысяч.