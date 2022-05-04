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    90 миллиардов — на поддержку: Минтруд рассказал, как поможет россиянам

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    5 комментариев

    Порядка 98 тысяч россиян находятся в простое, еще 110 тысяч человек работают на предприятиях в режиме неполной занятости, 3,1 миллиона человек вообще без работы, причем в центрах занятости состоят лишь 675 тысяч. Об этом 4 мая сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В то же время, считает министр, работать есть где — центры занятости готовы предложить россиянам 1,9 миллиона вакансий.

    «Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда», — полагает глава ведомства.

    Тем не менее, заявил Антон Котяков, Минтруд учел нынешние непростые времена и разработал программы поддержки, которые смогут охватить 1,5 миллиона россиян. Для этих целей в федеральном бюджете заложено 90 миллиардов рублей.

    Помогут и семьям, которые испытывают сложности, в том числе и финансовые. По данным Минтруда, системы поддержки таких семей охватят порядка 10 миллионов воспитывающихся в них детей.

    «Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей», — добавил министр.

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    Комментарии (5)

    Гера-Фотич
    90 млрд делим на 1.5 млн получается 600 тысяч! Хорошая помощь для россиянина!
    angel of death
    отправьте-ка этого министра читать отзывы на яндекс.картах о своих центрах занятости - у него волосы все зашевелятся быстро...
    чтобы встать на биржу - надо пройти 7 кругов ада, чтобы не вылететь с неё - надо постоянно туда ездить отмечаться...

    хотя можно было всё свести к 1 форме на гос.услугах, мол я безработный, вот моё резюме, отправляете, проверяют, деньги начисляют, потом 1 раз в месяц приходит форма запроса в гос.услуги - вы безработный? да или нет... если человек выбирает да, то снова уходит на проверку, снова начисляется пособие, и так до тех пор, пока человек не нажмёт НЕТ.... - сложно это было реализовать чисто технически? НЕТ... а почему до сих пор этого не сделали? - потому что МинТруда не хочет работать, как и его пресловутые центры занятости, которые занимаются непойми чем... читайте отзывы о них - в них люди пишут правду, причём там г-на не за один год - есть старое г-но, а есть и свежее... и ничего в лучшую сторону НЕ поменялось!...

    надоели пафосные отчёты и ИБД
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