90 миллиардов — на поддержку: Минтруд рассказал, как поможет россиянам

Порядка 98 тысяч россиян находятся в простое, еще 110 тысяч человек работают на предприятиях в режиме неполной занятости, 3,1 миллиона человек вообще без работы, причем в центрах занятости состоят лишь 675 тысяч. Об этом 4 мая сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным.



В то же время, считает министр, работать есть где — центры занятости готовы предложить россиянам 1,9 миллиона вакансий.



«Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда», — полагает глава ведомства.

