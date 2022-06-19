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    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщает об ударах по Николаеву и Харькову

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    В очередной сводке о ходе проведения специальной военной операции министерство обороны 19 июня отчитывается о том, что российская армия продолжает наносить удары по территории Украины.

    В частности, ракетный комплекс комплекс «Искандер» поразил два орудия на территории Харьковского танкоремонтного завода. В городе Николаев ракеты большой дальности «Калибр» уничтожили военную технику на территории трансформаторного завода.

    Кроме того, сообщается о нанесении удара по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В это время, по данным Минобороны РФ, там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

    «В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — отмечается в сводке.

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