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    «Газпром» снижает прокачку по «Северному потоку» еще на 20%. Цены на газ в Европе резко растут

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    3 комментария

    «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». С 16 июня корпорация сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 миллионов кубометров в сутки — на 100 кубометров меньше, чем еще два дня назад.

    «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки», — сообщили пресс-служба компании в среду, 15 июня.

    Накануне «Газпром» заявил об остановке одного из компрессоров из-за несвоевременного ремонта агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей, что привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. В Siemens объяснили задержку ремонта санкциями против России, затрудняющими доставку турбин из Канады в Россию.

    Таким образом, за два дня прокачка по «Северному потоку» упала на 60%. Как следует из данных торгов, после последнего объявления «Газпрома» стоимость газа в Европе взлетела на 15%, поднявшись выше 1200 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 12 мая.

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    Комментарии (3)

    Kot Piter
    Те, кто в "теме", объясните: зачем для закачки в одну трубу столько компрессоров?
    Я мог бы ещё понять, если у них есть скважность работы. Но об этом не пишут.
    VKuser174198221
    А зачем в европу вообще качается газ? На вырученные Евро все равно фактически ничего не продают....
    275246861
    Ненадёжный партнёр.
    В бан.
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