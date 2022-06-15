«Газпром» снижает прокачку по «Северному потоку» еще на 20%. Цены на газ в Европе резко растут

«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». С 16 июня корпорация сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 миллионов кубометров в сутки — на 100 кубометров меньше, чем еще два дня назад.



«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки», — сообщили пресс-служба компании в среду, 15 июня.

