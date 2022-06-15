Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы отправил под арест главу департамента планирования и развития парка воздушных судов компании «Аэрофлот» Михаила Минаева по ходатайству следствия. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Минаева заключили под стражу до 8 августа. Он проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как уточняет РБК со ссылкой на источник, близкий к «Аэрофлоту», топ-менеджер уже задержан. Через департамент Минаева проходила покупка и лизинг самолетов.
По аналогичному обвинению в мае санкционировали заочный арест бывшего замдиректора компании «Аэрофлот» по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск.