    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Что там внизу у «Дуняши»

    Петербуржец в пленуПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали по делу о мошенничестве

    3812
    3 комментария

    Хорошевский суд Москвы отправил под арест главу департамента планирования и развития парка воздушных судов компании «Аэрофлот» Михаила Минаева по ходатайству следствия. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Минаева заключили под стражу до 8 августа. Он проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

    Как уточняет РБК со ссылкой на источник, близкий к «Аэрофлоту», топ-менеджер уже задержан. Через департамент Минаева проходила покупка и лизинг самолетов.

    По аналогичному обвинению в мае санкционировали заочный арест бывшего замдиректора компании «Аэрофлот» по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    265927066
    Начальник его посмел высказаться против "спецоперации", а Миша теперь сядет в качестве козла отпущения за "мошенническую" якобы стратегию развития, которая подразумевала лизинг Боингов и Аэробусов, а не закупку российских самолетов. Про то, что стратегию "Аэрофлота" утверждал совет директоров, естественно, теперь скромно молчат........

    Для справки.
    "Помимо Савельева и независимых директоров, бывшего ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, гендиректора ООО "Авиакапитал-сервис" (лизинговая "дочка" "Ростеха") Романа Пахомова и управляющего директора "Ренессанс Брокер" Игорь Коменского в совет "Аэрофлота", состоящий из 11 членов, также входят гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, замминистра финансов РФ Тимур Максимов, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов."
    true_sha
    Деньги за отменённые рейсы не возвращал?
    So1nishko
    Подробности есть какие-то? Что он делал, в чём мошенничество заключалось?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close