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    В Петербурге появился самый маленький театр — «Блоха». Первым на сцену он выпустит «Волка»

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    14, 16 и 21 июня в самом маленьком театре Петербурга состоится премьера спектакля «Волк». 18+

    Фото: lyukevich.ru/bloha
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    В Петербурге появился новый театр — «Блоха». На сайте театра создатели рассказывают о своём проекте так: «Наш блошиный театр очень и очень маленький. Нет, я не шучу — он очень маленький. Рассчитан всего на 6 зрителей. Но при этом у нас есть все необходимое — как в любом театре: фойе, зрительный зал, буфет, гардероб, уборная и сцена — размером она в 1 метр квадратный. Насчет квадратных метров — театр расположился всего на 9 таких метрах».

    Среди создателей проекта — художник Саша Конакова, продюсер Яна Плешанова, актер Никита Касьяненко, драматург Настасья Федорова и режиссер Кирилл Люкевич.

    Премьерный спектакль «Волк» — это история о добром волке, который отправился искать своё волчье счастье. Что это такое и возможно ли оно вообще? «Волк» — это взрослая сказка.

    Чтобы попасть в число шести зрителей, нужно позвонить по телефону 8–981–953–97–94 или написать по нему в любой из мессенджеров. Так же можно узнать точный адрес театра и актуальную афишу.

    Полина Никитина

    Фото: lyukevich.ru/bloha

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