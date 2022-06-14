В Петербурге появился самый маленький театр — «Блоха». Первым на сцену он выпустит «Волка»

В Петербурге появился новый театр — «Блоха». На сайте театра создатели рассказывают о своём проекте так: «Наш блошиный театр очень и очень маленький. Нет, я не шучу — он очень маленький. Рассчитан всего на 6 зрителей. Но при этом у нас есть все необходимое — как в любом театре: фойе, зрительный зал, буфет, гардероб, уборная и сцена — размером она в 1 метр квадратный. Насчет квадратных метров — театр расположился всего на 9 таких метрах». Среди создателей проекта — художник Саша Конакова, продюсер Яна Плешанова, актер Никита Касьяненко, драматург Настасья Федорова и режиссер Кирилл Люкевич.

Премьерный спектакль «Волк» — это история о добром волке, который отправился искать своё волчье счастье. Что это такое и возможно ли оно вообще? «Волк» — это взрослая сказка.



Чтобы попасть в число шести зрителей, нужно позвонить по телефону 8–981–953–97–94 или написать по нему в любой из мессенджеров. Так же можно узнать точный адрес театра и актуальную афишу.



Полина Никитина

