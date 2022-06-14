В Клинцах Брянской области, где взрывы попали на видео, пострадали люди. Жители показывают дымящуюся воронку

Подробности ЧП в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, 14 июня под обстрел попало село Займище городского округа Клинцы.
«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в соцсетях.
Утром местные жители в группе Клинцов в «ВКонтакте» сообщили о взрывах и пострадавших. По их словам, отключились водоснабжение и свет, выезд из города перекрыли.
В конце апреля в Брянске произошёл крупный пожар на нефтебазе. В начале июня под обстрел попало село Случевск Погарского района области.