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    В Клинцах Брянской области, где взрывы попали на видео, пострадали люди. Жители показывают дымящуюся воронку

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    7 комментариев

    Подробности ЧП в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, 14 июня под обстрел попало село Займище городского округа Клинцы.

    «Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в соцсетях.

    Утром местные жители в группе Клинцов в «ВКонтакте» сообщили о взрывах и пострадавших. По их словам, отключились водоснабжение и свет, выезд из города перекрыли.

    В конце апреля в Брянске произошёл крупный пожар на нефтебазе. В начале июня под обстрел попало село Случевск Погарского района области.

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    Комментарии (7)

    mynine
    Вот если бы так же с 24 февраля наши СМИ могли бы честно показывать разрушения в соседней стране, то до этих случаев, скорее всего дело бы и не дошло.
    dragvs
    Ракетный обстрел? По радиусу досягаемости лупили практически с российской границы. Весьма интересно.
    Ахмат-Сила
    Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой.
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