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    Снаряды накрыли брянское село: горят дома, пострадавший в больнице

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    9 комментариев

    Несколько снарядов попали в село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

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    «В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение, — рассказал 4 июня губернатор в своём Telegram-канале. — В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы».

    По уточненной информации, горят один нежилой дом и один дачный.

    В конце апреля Богомаз сообщал, что два снаряда попали в поселок Жеча Стародубского округа. По его словам, российские силы пытались не допустить попадание самолета ВСУ на российскую территорию.

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    Комментарии (9)

    Кровокрас
    Это сейчас классифицируется пропагандой как хлопки, задымление, демилитаризация или денацификация ?
    07A
    Нацисты, стрелявшие по Ленинграду повисели на площади Калинина.
    274655793
    Первые сто дней тяжело, а потом привыкаешь.
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