Снаряды накрыли брянское село: горят дома, пострадавший в больнице

Несколько снарядов попали в село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение, — рассказал 4 июня губернатор в своём Telegram-канале. — В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы».
По уточненной информации, горят один нежилой дом и один дачный.
В конце апреля Богомаз сообщал, что два снаряда попали в поселок Жеча Стародубского округа. По его словам, российские силы пытались не допустить попадание самолета ВСУ на российскую территорию.