«У людей случился ступор на улице». Жители Клинцов Брянской области показывают взрыв, сообщают о раненых

В городе Клинцы Брянской области, находящемся примерно в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом утром 14 июня сообщают местные жители в соцсетях.



На многочисленных кадрах очевидцев в группе «Подслушано Клинцы (region_32)» «ВКонтакте» — столб дыма и вертолёты. Пишут, что почти по всему городу пропали вода и свет.



«По предварительным данным, горит воинская часть! На месте работают сотрудники МЧС», — сообщают в группе.



«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу. У большинства повылетали окна», — рассказывают в одном из постов.



«Сегодня первый раз за эти месяцы стало реально страшно. Во время хлопков у людей случился ступор на улице, стоим и не знаем, что делать», — делятся местные жители в комментариях.

