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    «У людей случился ступор на улице». Жители Клинцов Брянской области показывают взрыв, сообщают о раненых

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    33 комментария

    В городе Клинцы Брянской области, находящемся примерно в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Об этом утром 14 июня сообщают местные жители в соцсетях.

    На многочисленных кадрах очевидцев в группе «Подслушано Клинцы (region_32)» «ВКонтакте» — столб дыма и вертолёты. Пишут, что почти по всему городу пропали вода и свет.

    «По предварительным данным, горит воинская часть! На месте работают сотрудники МЧС», — сообщают в группе.

    «Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу. У большинства повылетали окна», — рассказывают в одном из постов.

    «Сегодня первый раз за эти месяцы стало реально страшно. Во время хлопков у людей случился ступор на улице, стоим и не знаем, что делать», — делятся местные жители в комментариях.

    В конце апреля в Брянске произошёл крупный пожар на нефтебазе. Примерно тогда же два снаряда попали в поселок Жеча Стародубского округа Брянской области. Село Случевск Погарского района попало под обстрел в начале июня.

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    Комментарии (33)

    dragvs
    Самое смешное что в/ч уже обстреливали, т.е. есть 100% явная угроза продолжающихся обстрелов. Думаете надо эвакуировать или хотя бы оповещать местных жителей? Как бы не так.
    dragvs
    Ой, а что случилось? Немцы до 45-го тоже думали что к ним это не относится.
    265927066
    Держись,Брянск! За тобой Москва...........
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