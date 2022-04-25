«Ужас!» — «Тише, тише». Взрывы на нефтяных объектах в Брянске попали на видео, пожар локализован

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска локализован на площади
Утром 25 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Фокинском районе города. Также источник агентства сообщал о возгорании резервуара с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что информация о пожарах резервуаров с дизельным топливом на территории Брянской нефтебазы и на еще одном объекте поступила в 2 часа ночи.
В соцсетях множество видео с мощными столбами дыма, ночные кадры похожи на фильм про Апокалипсис. Также на видео попали взрывы. «Ужас! Ужас», — восклицает автор видео. Женщина его успокаивает: «Тише, тише».
«Подслушано Брянск»
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске.
«На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к проведению осмотра. Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому», — отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.