«Ужас!» — «Тише, тише». Взрывы на нефтяных объектах в Брянске попали на видео, пожар локализован

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска локализован на площади 1,5 тыс. кв. м, передаёт «Интерфакс». Эвакуация населения не планируется. Угрозы жилым домам нет.



Утром 25 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Фокинском районе города. Также источник агентства сообщал о возгорании резервуара с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что информация о пожарах резервуаров с дизельным топливом на территории Брянской нефтебазы и на еще одном объекте поступила в 2 часа ночи.

