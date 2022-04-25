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    «Ужас!» — «Тише, тише». Взрывы на нефтяных объектах в Брянске попали на видео, пожар локализован

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    27 комментариев
    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/secret_32" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />«Подслушано Брянск»</a>
    Кадр из видео в группе
    «Подслушано Брянск»
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    Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска локализован на площади 1,5 тыс. кв. м, передаёт «Интерфакс». Эвакуация населения не планируется. Угрозы жилым домам нет.

    Утром 25 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Фокинском районе города. Также источник агентства сообщал о возгорании резервуара с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что информация о пожарах резервуаров с дизельным топливом на территории Брянской нефтебазы и на еще одном объекте поступила в 2 часа ночи.

    В соцсетях множество видео с мощными столбами дыма, ночные кадры похожи на фильм про Апокалипсис. Также на видео попали взрывы. «Ужас! Ужас», — восклицает автор видео. Женщина его успокаивает: «Тише, тише».

    «Подслушано Брянск»

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске.

    «На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к проведению осмотра. Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому», — отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/secret_32" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />«Подслушано Брянск»</a>
    Кадр из видео в группе
    «Подслушано Брянск»

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    Комментарии (27)

    Спикуль
    Хм... Минобороны тока что отчиталось о поражении нефтебаз на Полтавщине. А горит в Брянске... Кто-то что-то перепутал...
    Stadilainen
    она утонула (С)
    houspi
    Транснефть Дружба в Брянске - это нефтепровод Дружба по которому мы нефть в Европу гоним.
    Появилась отличная тема для любителей теории заговоров.
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