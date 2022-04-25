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    «Страшно горит». В Брянске тушат нефтебазу, кадры очевидцев будто из фильма про апокалипсис

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    55 комментариев

    На территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска 25 апреля тушат сильный пожар.

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    Вызов в МЧС поступил в 2 часа ночи. Ранг пожара повышен. РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС передаёт, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы жилым домам нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, рассказал РИА представитель экстренных служб

    «Страшно горит. Фокинский весь не спал всю ночь», — пишут в местных соцсетях. Дым расходится на несколько километров. Очевидцы сообщают о нескольких хлопках.

    Фото: Маркус / «Подслушано Брянск»
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    Источник «Интерфакса» сообщает о пожаре на ещё одном нефтяном объекте в Брянске. «Горит нефтебаза в Фосинском районе и нефтяной комплекс на Снежетьском валу», — отмечается в сообщении. На фотографиях в соцсетях действительно видно два столба дыма.

    Фото: Маркус / «Подслушано Брянск»

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    Комментарии (55)

    Leo.S
    Пошла череда пожаров, судя по всему как в Операции Ы
    -"Что может нас спасти от ревизии? - Простите, не нас, а вас.
    От ревизии нас может спасти только кража."
    В данном случае пожар все спишет.
    Mazzzz
    Плохо дело …
    Russian_Patriot
    А што случилось? Опять покурил на нефтебазе?
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