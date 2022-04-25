«Страшно горит». В Брянске тушат нефтебазу, кадры очевидцев будто из фильма про апокалипсис

На территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска 25 апреля тушат сильный пожар.
Вызов в МЧС поступил в 2 часа ночи. Ранг пожара повышен. РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС передаёт, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы жилым домам нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, рассказал РИА представитель экстренных служб
«Страшно горит. Фокинский весь не спал всю ночь», — пишут в местных соцсетях. Дым расходится на несколько километров. Очевидцы сообщают о нескольких хлопках.
Источник «Интерфакса» сообщает о пожаре на ещё одном нефтяном объекте в Брянске. «Горит нефтебаза в Фосинском районе и нефтяной комплекс на Снежетьском валу», — отмечается в сообщении. На фотографиях в соцсетях действительно видно два столба дыма.